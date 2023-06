El polémico comentario de Westcol a mujeres con sobrepeso por el que no lo bajan de 'malaleche'

Luis Villa, más conocido como Westcol, un streamer de la plataforma Twitch, despertó una nueva polémica en redes sociales, esta vez, por referirse a las mujeres con sobrepeso; el creador de contenidos fue fuertemente criticado.

El exnovio de la influenciadora Aida Victoria Merlano no dudó en compartir su pensamiento sobre algunas mujeres, pese a que ya había causado malestar meses atrás al hacer comentarios discriminatorios hacia la comunidad LGBTIQ+ y hacia los habitantes de Ibagué.

Para ese entonces, aunque Westcol afirmó en medio de su trasmisión que no era homofóbico, luego se despachó contra la comunidad y los ibaguereños.

Publicidad

“No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a balazos, deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus mar$@", se escucha decir en un fragmento.

Sobre Ibagué afirmó: “Usted cree que van a mencionar Colombia y le van a decir Ibagué o Cúcuta, ni por el hijue... Eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué que viven en ese hijue... hueco, eso nunca pasará. Una cosa que me encanta decir es que Ibagué es una mier...".

En esta ocasión volvió a hacerlo, pero en su cuenta de Twitter: “Yo no subo gordas a mi carro. Para eso están las grúas”.

Publicidad

El fuerte trino causó malestar en los usuarios de diferentes redes sociales que no demoraron en 'funarlo', incluso, personalidades de la talla de Ivy Queen reaccionaron al comentario. Así mismo, hubo internautas que lo defendieron.

"Aquí vamos de nuevo, en 3…2…1… jajajaja", tuiteó la cantante puertoriqueña.

Según algunos usuarios, el creador de contenidos estaría usando este tipo de "estrategias", aparentemente sucias, para crecer en sus trasmisiones de Twitch ya que precisamente, tras la polémica, invitó a sus seguidores a verlo en la noche de este lunes.

"Yo no subo cachetones a mi carro, pa eso está las mulas", "el chiste está suave, tomen algo con humor por Dios", "habló el cachetón", "aún no me explico cómo existe gente que sigue este tipo de personas", son algunos de los comentarios en Twitter.

Publicidad

Yo no subo gordas a mi carro

Pa eso están las grúas — ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) May 28, 2023

Publicidad

Te puede interesar:Cómo se establece la cuota alimentaria de un hijo