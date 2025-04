El trabajo alterno de la actriz Laura Barjum que nadie se esperaba; ¿cuánto gana?

La reconocida actriz y ex reina de belleza Laura Barjum, quien interpreta a Fernanda Sanmiguel de Ferreira en la nueva versión de Nuevo Rico Nuevo Pobre de Caracol Televisión, sorprendió a muchos al revelar un proyecto alterno que lidera con gran pasión llamado Bye Bye Bullying.

Más allá del mundo de la televisión y las pasarelas, Laura decidió convertir sus experiencias personales en una poderosa iniciativa social.

¿Qué es Bye Bye Bullying de Laura Barjum?

Bye Bye Bullying es una campaña educativa y social que busca erradicar el acoso escolar en Colombia. Según explicó la propia Laura en una entrevista con El Klub de La Kalle, donde también reveló otros aspectos íntimos de su vida . Este espacio nació tras la pandemia y lleva tres años funcionando activamente.

Durante estas visitas, Laura comparte con los estudiantes una charla inspiradora cuya base es su propia historia. A lo largo de su infancia y adolescencia, sufrió múltiples formas de bullying por su estatura, su peso, su cabello crespo y hasta por su lunar.

“Era una niña normal, pero en esa época uno cree que debe ser perfecto” , comentó con sinceridad.

¿Cuánto cobra Laura Barjum por ir a los colegios con proyecto sobre el Bullyng?

Según ella misma reveló, muchas personas le preguntan cuánto gana por su labor, pero enfatizó en que las visitas a los colegios no tienen ningún costo. "Es un proyecto que ya tiene tres años, me siento súper orgullosa de eso, vamos a todos los colegios de Colombia y no tiene ningún costo, esa es la primera pregunta que siempre me hacen" , contó.

La actriz de Nuevo Rico Nuevo Pobre, Laura Barjum, contó detalles de su vida personal en El Klub con Jhovanoty /Foto: La Kalle

La inspiración para este proyecto surgió luego de ver una entrevista de la princesa Diana. Barjum quedó impactada con la forma en que la princesa transformó la atención mediática en una herramienta para ayudar a otros.

Desde entonces, decidió que su visibilidad como figura pública debía servir para algo más profundo, crear conciencia y generar cambio real en los jóvenes colombianos.

El mensaje de Bye Bye Bullying no es simplemente “no hagas bullying”, sino comprender el impacto de nuestras palabras y actitudes. “Los comentarios necios siempre van a existir, pero hay que aprender a no enfocarse en lo malo” , afirma Laura, quien también enfatiza la importancia del autoconocimiento, la autoestima y la responsabilidad adulta frente a los niños.

Laura Barjum, modelo y actriz colombiana Foto: Instagram @laurabarjum

¿La labor social de Laura Barjum tiene tintes políticos?

Ante la pregunta sobre si su labor podría tener alguna intención política, Laura fue clara: “No es mi caso” . Aunque reconoce que hay ex reinas que han tomado ese camino, ella asegura que su única intención es educativa y social.

Para Laura Barjum, el Reinado Nacional de Belleza fue una plataforma que la ayudó a entender el valor de lo social desde muy joven. “Desde el día uno como candidata ya estás de cabeza en la labor social” , afirmó. Esta experiencia fortaleció su sensibilidad hacia las problemáticas juveniles.

Hoy Laura se consolida como una voz de impacto para la juventud, promoviendo el respeto, la empatía y la autoestima en cada rincón del país.

