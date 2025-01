'Epa Colombia' decide "madurar" y toma drástica decisión sobre su personaje

La influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas se ha consolidado como una de las celebridades más destacadas de la farándula colombiana , gracias a su carismático y controvertido personaje conocido como 'Epa Colombia' .

Desde sus inicios, Daneidy ha logrado captar la atención de millones de personas, transformándose en una figura que trasciende el entretenimiento y que también ha dejado huella en el ámbito empresarial.

La popularidad de Barrera Rojas comenzó en 2016, cuando su personaje de 'Epa Colombia' se viralizó durante la Copa América. En ese momento, su representación encarnaba a una mujer segura de sí misma, jocosa y con un tono de voz distintivo que pronto se convirtió en su sello personal.

Este personaje, lleno de humor y autenticidad, le permitió ganar un espacio significativo en las redes sociales y en los corazones de sus seguidores.

Sin embargo, su camino no ha estado exento de controversias. En medio de polémicas, Daneydy logró construir un imperio en el mercado de productos capilares, especialmente con sus famosas keratinas.

A través de esfuerzo, trabajo constante y un mensaje de empoderamiento femenino, l ogró posicionarse como una empresaria exitosa, consolidando su marca y generando empleo para muchas personas.

La transformación de Epa Colombia

En la actualidad, Daneidy atraviesa una transformación personal y profesional que ha compartido con su público . La empresaria, ahora también madre, ha mostrado una faceta más madura y reflexiva.

En un reciente mensaje a través de su cuenta personal de Instagram, confesó que el personaje de 'Epa Colombia' , aunque clave para su éxito, ya no representa la etapa de vida en la que se encuentra. “A mí me parece una boleta (el personaje de ‘Epa’), pero a la gente le gusta y es la que me da de comer”, afirmó con sinceridad.

En ese mismo anuncio, Daneidy manifestó su intención de enfocarse plenamente en su trabajo como empresaria. "Yo como que no me vuelvo a conectar en 'Epa Colombia', casi no me conecto en 'Epa Colombia' como personaje, ni salgo superchistosa a hablar y decir", explicó, dejando entrever un distanciamiento del personaje que la catapultó a la fama.

Además, subrayó que su prioridad ahora es su rol como madre y su crecimiento personal , declarando que es el momento de madurar.

Al finalizar su mensaje, la bogotana expresó su compromiso de seguir conectando con su público y haciendo reír, pero desde una perspectiva renovada y sin la necesidad de recurrir al icónico personaje.

Asimismo, anunció su despedida de la cuenta de Instagram asociada a 'Epa Colombia' , marcando el cierre de un capítulo importante en su vida.

La evolución de Daneidy Barrera Rojas no solo refleja su madurez como mujer y empresaria , sino también su capacidad de reinventarse para enfrentar nuevos desafíos.

Sin duda, esta nueva etapa promete seguir sorprendiendo y motivando a sus seguidores, reafirmando su posición como una figura inspiradora en la sociedad colombiana.

