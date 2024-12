Epa Colombia defiende su empresa tras acusaciones de Coljuegos: "No me comparen"

¡La pelea de Epa Colombia con Coljuegos está encendida! La empresaria, famosa por sus osadas publicaciones en redes, no se quedó callada tras enterarse de que su cuenta de Instagram podría ser cerrada por orden de la entidad que regula los juegos de azar en Colombia.

La acusación está relacionada con su promoción de rifas y dinámicas de apuestas, algo que, según Coljuegos, no estaría autorizado en el país. Y aunque varios influencers como La Liendra y Yefferson Cossio también están en la mira, fue Epa quien dio la cara y se defendió con uñas y dientes.

Publicidad

"Por favor, no le hagan eso a mi empresa. Yo soy una mujer honesta", se escucha en el video que compartió con sus seguidores, visiblemente alterada por la noticia. ¡Y es que cómo no estarlo! La preocupación de la influencer es real, ya que su cuenta de Instagram, con millones de seguidores, no solo es una plataforma para compartir contenido , sino la base de su negocio. De hecho, Epa Colombia no es de las que se queda en silencio, y su defensa fue directa y sin filtros: "No me comparen con los demás, yo soy transparente con mis seguidores", dejó claro.

Publicidad

La historia comenzó cuando Coljuegos, después de un exhaustivo proceso de perfilamiento con la ayuda de Kiggu, una empresa especializada en ciberseguridad, identificó a 289 perfiles en redes sociales que, supuestamente, estaban promoviendo juegos de azar sin la debida autorización. Entre ellos, varios nombres de peso, como La Liendra y Yefferson Cossio, que también fueron incluidos en la lista de "sospechosos" . Lo que más sorprendió a Epa fue que ella ni siquiera había sido notificada oficialmente, y todo lo que supo fue gracias a un vecino que la alertó sobre su aparición en la lista.

Epa Colombia ya no "regalará" nada a sus seguidores

En su video, Epa también aprovechó para desahogarse sobre su reciente decisión de no regalarle nada a sus seguidores, algo que había hecho en ocasiones anteriores como parte de sus dinámicas en Instagram. "Sentí que este año no debía hacer esos regalos porque ya sabía que algo raro podía pasar. No me quieren dejar trabajar tranquila" , añadió, mostrando su frustración por las restricciones que sienten que la están limitando.

En medio de esta controversia , Epa Colombia dejó claro que está luchando con todo por su negocio, que ha construido con esfuerzo y dedicación. Su empresa, que ofrece productos de belleza, ha sido su sostén, y su cuenta de Instagram es el canal principal de ventas. La influencer no está dispuesta a que su presencia en redes sociales se vea amenazada por acusaciones que, según ella, no tienen fundamento.

Publicidad

Atención 🇨🇴



EPA Colombia se va de frente contra Yeferson Cossio y la Liendra



Aquí aduce que se le olvidó pagar el 20% de ganancia ocasional de un carro que regala a sus clientes



Qué piensan de lo que dice ? pic.twitter.com/yovLrUAymz — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) December 10, 2024

Publicidad

Puedes ver | Epa Colombia y Yina Calderón envían mensajes a Coljuegos por solicitud de bloqueo de cuentas