Epa Colombia sacó los trapitos al sol sobre vergonzoso momento por culpa de Yina Calderón

Las personalidades colombianas Epa Colombia y Yina Calderón nuevamente están en el centro de la atención mediática. Esta vez, el motivo es un incidente que ocurrió en el popular restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en Bogotá.

Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, compartió a través de sus redes sociales una experiencia incómoda relacionada con una deuda que aparentemente dejó Calderón en el establecimiento.

El domingo 19 de octubre, Epa Colombia publicó un video en su cuenta de Instagram relatando lo ocurrido. Según su testimonio, había salido a cenar con su hija Daphne Samara y su expareja Karol Samantha al restaurante.

Al final de la velada, un empleado del lugar se acercó para informarle que Yina Calderón, quien es amiga de Epa, había dejado una deuda sin saldar en una visita previa. Según los trabajadores, el monto adeudado era de 1'200.000 pesos.

Sorprendida y apenada, Epa Colombia explicó en su video:

"Amiga, imagínate que estaba en Andrés Carne de Res comiendo con mi hija, y una persona se me acerca y me dice que Yina Calderón no pagó la cuenta la última vez que estuvo. Entonces, pregunté cuánto era para ver si yo podía pagar, y me dijeron que el monto era un millón doscientos mil pesos".

Barrera agregó que, en medio de su desconcierto, intentó contactar a Yina para aclarar la situación.

La respuesta de Calderón no tardó en llegar. Según Epa Colombia, Calderón le aseguró que ya había pagado la cuenta y que todo debía tratarse de un malentendido.

"Yina me dijo que sí había pagado, pero es que a ella no la quieren en ningún lado", comentó entre risas la empresaria, destacando que la situación le había generado una gran incomodidad frente a los empleados y los otros comensales.

El incidente desató una ola de comentarios en las redes sociales, donde los seguidores de ambas influencers debatieron sobre lo ocurrido. Algunos criticaron a Calderón por la presunta deuda, mientras que otros defendieron su versión de que el pago ya se había realizado.

Este episodio ha generado un nuevo foco de atención mediática sobre ambas, en especial por la alta suma de dinero en cuestión.

Barrera, quien ha ganado popularidad gracias a su negocio de productos capilares, dejó en claro que no le corresponde a ella resolver el problema, pero insistió en que Calderón deberá aclarar públicamente lo sucedido: "Yina tendrá que salir a hablar", concluyó Epa en su video.

Por su parte, hasta el momento, Yina Calderón no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el incidente en Andrés Carne de Res, aunque sus seguidores esperan que pronto brinde su versión de los hechos.

