Yina Calderón devastada por inhabilitación de su cuenta: “Es una persecución”

Yina Calderón es sin duda una mujer que despierta amores y odios, debido a su particular forma de ser y las polémicas que han rodeado su carrera en redes sociales, donde es conocida como por sus cirugías estéticas y sus declaraciones sobre diversos temas.

Desde sus inicios, cuando participó en un reality famoso, su actitud controvertida la hizo destacar entre los concursantes, convirtiéndose en una especie de antagonista para los televidentes. Sin embargo, una vez fuera del programa llamó la atención por su cambio físico.

Desde entonces la presencia de Yina en las redes ha estado marcada por polémicas con otras figuras de la farándula y controversiales declaraciones que han hecho que así como tiene seguidores también tenga retractores.

Yina Calderón perdió su octava cuenta en Instagram

Hace algunos días la huilense volvió a ser tendencia debido al cierre de su octava cuenta de Instagram, un hecho que confirmó haciendo un video en el que personificaba a la fallecida cantante Amy Winehouse.

Tras esto publicó unas palabras en las que indicó estar muy dolida por el cierre de su cuenta, pues este es su trabajo y las redes sociales son importantes para ella: "Quienes me siguen se daban cuenta de que yo no subía nada por lo mismo".

Así mismo, indicó que se trata de una persecución, debido a que son muchas cuentas cerradas: "Saber que ya es una persecución hacia mí es doloroso". Haciendo creer a sus seguidores que se apartaría para siempre de las redes.

¿Yina calderón va a dejar las redes sociales?

Sin embargo, en un video desde una nueva cuenta, la creadora de contenido indicó que todo se trataba de llamar la atención y de hacer una broma a sus seguidores, pues, aunque si es cierto que le afectó el cierre de su cuenta, no es suficiente para irse: “Yo no puedo creer que ustedes piensen que yo me voy a retirar de las redes sociales”.

En un en vivo habló del porqué le cerraban las cuentas y aprovechó para tirarle nuevamente a Cossio y Westcol, asegurando que quienes empezaron a insultarla fueron ellos, pero que no es por eso que les cierran sus cuentas. A pesar de esto, aseguró que no dejara las redes y volverá una vez más con sus contenidos: "De los mismos creadores de tu karma regresa, vengo yo".

