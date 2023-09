Epa Colombia habla de su embarazo y muestra crecimiento de barriguita

La famosa creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia' , ha estado compartiendo abiertamente su emocionante viaje hacia la maternidad junto a su novia, Karol Samantha. Desde hace varios meses, la pareja había manifestado su deseo de convertirse en madres y, para hacerlo realidad, estuvieron dispuestas a invertir en un costoso tratamiento en el exterior.

Pues meses atrás Barrera Rojas confirmó en una entrevista con la española Eva Rey que había buscado la ayuda de un banco de esperma estadounidense para lograr su sueño de ser madre. Este compromiso y determinación demostrados por la pareja han sido seguidos de cerca por sus seguidores y seguidoras en las redes sociales.

Recientemente, 'Epa Colombia' decidió abrir un espacio de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores tuvieron la oportunidad de hacerle cualquier tipo de consulta. Uno de los temas que más interés generó fue, sin duda, su embarazo.

La confirmación del embarazo de la influencer aún es un poco confusa, pues aún hay algunas dudas sobre si efectivamente ya avanza la gestación o si se continúa preparando y adaptando su cuerpo para la fecundación, lo cual requiere de un proceso complejo, tal como ella misma lo ha explicado.

Sin embargo, Daneidy no oculta su felicidad en esta etapa de maternidad y en respuesta a una de las preguntas, la influencer compartió detalles sobre cómo va su proceso de gestación y, además, mostró una imagen de su barriguita.

En sus historias de Instagram, Epa Colombia explicó que el embarazo ha sido un proceso hermoso pero desafiante. Reconoció que ha experimentado cambios en su cuerpo que nunca antes había imaginado sentir. Aunque la noticia de su embarazo fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, Barrera también habló sobre la madurez y la reflexión necesarias para asumir esta nueva etapa de su vida.

"Esto del embarazo me ha traído cambios bruscos. Quisiera explicar lo que me está pasando. No es lo mismo ser mamá normal que querer ser mamá. Tengo que ser madura, aceptarlo, pensarlo y recapacitar", comentó Barrera Rojas en un video compartido en sus redes sociales.

La valentía de 'Epa Colombia' al compartir su historia de embarazo en las redes sociales ha sido elogiada por muchos de sus seguidores, quienes aprecian su honestidad y apertura al hablar sobre los desafíos y alegrías de la maternidad. A medida que el embarazo avance, es probable que continúe compartiendo su experiencia y sus reflexiones con su audiencia, brindando así un vistazo a su emocionante viaje hacia la maternidad.

