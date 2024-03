Este es el nuevo look de Rihanna: un viaje a 2012

En el mundo de la música y la moda, pocas figuras son tan versátiles como Rihanna. Desde sus inicios, la cantante ha desafiado constantemente las convenciones de belleza, mostrando una audacia que la ha convertido en un ícono de estilo.

Desde sus primeros días con "Pon de Replay" en 2005, hasta su última aparición en la Semana de la Moda de París, Rihanna ha demostrado una y otra vez su disposición para experimentar con su imagen, desde cambios de color de cabello hasta atrevidos cortes.

Recientemente, la atención del mundo se ha centrado nuevamente en la estrella, pero esta vez no por su música o sus proyectos empresariales, sino por un cambio de imagen que dejó a todos boquiabiertos. Después de dar a luz a su segundo hijo, Rihanna decidió dar un giro radical a su apariencia, volviendo a un estilo que marcó tendencia en 2012: el pixie (es un corte de generalmente muy corto en la parte posterior y los lados de la cabeza y un poco más largo en la parte superior, con flequillo corto).

Fotografiada durante un paseo por las soleadas calles de Santa Mónica, California, Rihanna ha revelado su nuevo look, desatando una ola de emoción en las redes sociales. Los elogios no se han hecho esperar, con comentarios que elogian su audacia y afirman que este corte resalta aún más su belleza natural.

El cambio es evidente, el rubio miel que había adoptado recientemente ha dado paso a un tono más caramelo, mientras que su melena larga ha sido reemplazada por un pixie lleno de textura y volumen. Un detalle distintivo es el flequillo desenfadado, más corto en el centro y gradualmente más largo en los laterales, un toque que añade un aire juvenil y fresco a su apariencia.

Algunos fans han especulado si este nuevo look es el resultado de una peluca, una posibilidad que no se puede descartar dada la habilidad de Rihanna para jugar con su estilo. Sin embargo, no es la primera vez que la vemos luciendo este corte, ya que en 2021 también optó por un pixie oscuro, aunque en una versión aún más corta.

Este cambio de look transporta inevitablemente a 2012, cuando Rihanna irrumpió en la escena con un estilo similar, aunque en aquella época lo acompañaba con una melena oscura.

Sea cual sea la verdadera inspiración detrás de este nuevo look, una cosa es segura, Rihanna sigue siendo una fuerza imparable en el mundo de la moda y la cultura pop.

