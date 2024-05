Esto es lo que en realidad valía una canción de Omar Geles

El mundo de la música vallenata está de luto tras la repentina muerte deOmar Geles, uno de sus compositores más influyentes. Geles falleció el pasado martes 21 de mayo después de llegar a la clínica Erasmo de Valledupar en un delicado estado de salud. El artista sufrió un síncope mientras jugaba tenis, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio, resultando fatal a pesar de los esfuerzos médicos por salvar su vida.

Omar Geles es ampliamente reconocido por su contribución al vallenato, habiendo compuesto numerosas canciones que se han convertido en clásicos del género. Entre sus obras más destacadas se encuentra 'Los caminos de la vida', una canción que no solo ha tocado los corazones de miles de personas, sino que también le ha generado ganancias millonarias en regalías. Esta canción, junto con muchas otras, ha consolidado su estatus como uno de los pilares del vallenato moderno.

Esto cobraba Omar Geles por escribir una canción de su autoría:

En una entrevista reciente con el creador de contenido Víctor Sánchez, conocido como ‘VICSARI’, Geles reveló detalles sobre su proceso creativo y las tarifas que cobraba por sus composiciones. Según el propio Geles, él cobraba 60 millones de pesos por una canción producida. “La cuestión es de tiempo porque ahora estoy tocando muchos conciertos y me queda menos tiempo para trabajar en el estudio. No es que yo no quiera dar la canción, sino que lo que te digo, tengo como 500 canciones inéditas, pero hay canciones que están hechas hace tiempo. Entonces yo las estoy cogiendo y me toca meterme al estudio a hacerle una renovación y cambiarle cosas”, explicó el artista.

Una de las controversias más sonadas en su carrera reciente involucró al cantante Zabaleta, quien decidió retirar una canción que ya había sido grabada y tenía un video incluido debido a la tarifa que Geles exigía. Sin embargo, esta situación se aclaró en la mencionada entrevista con ‘VICSARI’, donde Geles expuso las razones detrás de sus tarifas, destacando su dedicación y el tiempo que implicaba producir y renovar sus composiciones.

El fallecimiento de Omar Geles no solo representa una gran pérdida para el vallenato, sino para toda la música colombiana. Su legado perdurará a través de sus canciones, que continuarán siendo interpretadas y apreciadas por generaciones futuras. La comunidad musical y sus seguidores lamentan profundamente su partida, recordándolo como un artista talentoso y un ser humano extraordinario que dedicó su vida a la música.

