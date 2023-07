La reconocida actriz, presentadora y ex Señorita Colombia, Taliana Vargas , compartió una serie de reflexiones impactantes después de vivir un accidente de tránsito durante la tarde de ayer 25 de julio.

El incidente ocurrió mientras se dirigía a Colombiamoda en Medellín , en compañía de su esposo Alejandro Eder, para asistir a una misa. A través de sus historias de Instagram Taliana narró los detalles del suceso. Un automóvil colisionó con el vehículo en el que se desplazaba, a pocos metros de la iglesia a la que iba apresuradamente. La experiencia fue impactante para la también modelo, madre de una niña y un niño, ya que sintió la cercanía de la muerte y la fragilidad de la vida ante situaciones inesperadas que pueden cambiarlo todo en cuestión de segundos, según afirmó.

"Quiero contarles algo que me pasó ayer y que sinceramente cambió mi vida en segundos. Me dejó muchas enseñanzas y no quiero dejar pasar esta oportunidad sin contarles, porque realmente fue como quitarme una venda de los ojos de manera muy intensa", expresó la mujer, a la vez que reflexionó sobre cómo los afanes de la vida cotidiana pueden llevarnos a descuidar lo esencial y la importancia de mantener una actitud más calmada y agradecida. La prisa por llegar puntual a una misa hizo que el accidente sucediera, pero por fortuna, tanto ella como su acompañante salieron ilesos.

"Estoy viva de milagro , no nos pasó nada a ninguno de los dos, gracias a Dios. Pero ese minuto me dejó valiosas lecciones y la sensación de tener la muerte cerca y lo frágiles que somos. A veces olvidamos lo importante en medio del trajín diario", continuó.

La actriz concluyó su mensaje con una invitación a vivir con tranquilidad, agradecimiento y a valorar cada día de vida y salud. Aprecia la oportunidad de estar con sus seres queridos y de continuar trabajando en la ciudad de Medellín.

"Estoy feliz de estar viva, de tener a mis chiquitos sanos y de poder estar aquí trabajando en Medellín. Ese segundo de ayer me cambió por completo, y quiero aprovecharlo para compartir este mensaje con todos ustedes", finalizó Taliana Vargas, la exreina de belleza que experimentó un giro en su perspectiva tras el milagroso suceso.

