Exparticipante del Desafío reveló como rechazó al reconocido DJ Steve Aoki

Mai, la exparticipante del 'Desafío' 2023 que se convirtió en noticia después de contar su sorprendente encuentro con el famoso DJ Steve Aoki, compartió detalles de su inusual encuentro con el artista en una entrevista reciente. La vallecaucana, quien estuvo al borde de perder una pierna en un accidente, reveló cómo conoció al renombrado músico a través de un video de TikTok.

Según Mai, mientras disfrutaba de un espectáculo de Steve Aoki, decidió expresar su admiración haciendo un gesto de corazón con las manos. Para su sorpresa, el DJ le respondió de la misma manera. Este fue el inicio de una inesperada conexión entre la exparticipante y el reconocido artista.

El encuentro tomó un giro aún más inusual cuando Steve Aoki le obsequió una de sus camisetas directamente desde el escenario. Mai extendió la mano, y el DJ se la entregó personalmente. Posteriormente, el músico la invitó a subir al escenario con él, lo que Mai describió como "su momento de fama". Durante su interacción en el escenario, compartieron un trago y conversaron.

Sin embargo, el giro más sorprendente de la historia ocurrió cuando un miembro del equipo de Aoki le sugirió que no se fuera después del espectáculo, ya que el DJ quería seguir conversando con ella. Mai reveló que decidió ignorar la sugerencia y se retiró del lugar.

Después del evento, Steve Aoki la buscó en Instagram y la invitó a salir. A pesar de la inusual oferta, Mai tomó una decisión firme y valiente al rechazar la propuesta del DJ. En sus propias palabras, explicó: "Yo quedé tiesa. Y bueno, todos ya sabemos para qué me quería, así que le dije: 'No, mor, no voy a ir; gracias por tu invitación, pero cuando tengas un contrato, cuando quieras que yo aparezca en uno de tus videos, este bomboncito de chocolate lo pensará'".

La historia de Mai y su encuentro con Steve Aoki ha generado interés y sorpresa en las redes sociales y entre sus seguidores. Su valentía al rechazar la invitación del famoso DJ ha dejado una impresión duradera, demostrando que el carácter y la integridad son fundamentales, incluso en situaciones inusuales y tentadoras.

