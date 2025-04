Exreina fue deportada de Estados Unidos por detalle en su celular

Francielly Ouriques, modelo brasileña con miles de seguidores en redes sociales, vivió una experiencia que jamás imaginó al pisar suelo estadounidense. Aunque su destino era California para asistir al festival Coachella 2025, nunca logró llegar, pues fue detenida en el aeropuerto O’Hare de Chicago durante una escala. Todo ocurrió el pasado 10 de abril, y desde entonces su historia ha dado mucho de qué hablar.

La exreina de belleza aterrizó con visa de turista, pero apenas bajó del avión, fue seleccionada para una segunda inspección por parte de la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CBP). Según contó ella misma en un video que publicó después, la detención no fue breve: los agentes la llevaron a una sala especial, le pidieron el celular, revisaron su equipaje, le hicieron preguntas durante horas y, finalmente, le informaron que no podría ingresar a Estados Unidos.

Uno de los factores clave que le jugaron en contra fue una maleta que, según dijo, no era suya sino de un amigo. En ese bolso, los agentes encontraron cuatro pastillas de Tramal, un analgésico que está prohibido en el país norteamericano. Ouriques aseguró que desconocía esa restricción y que nunca las habría llevado si lo hubiera sabido.

Pero eso no fue lo único que encendió las alarmas de las autoridades. Al revisar su celular, encontraron conversaciones que, según reportes oficiales, sugerían que la modelo podría estar planeando realizar actividades por fuera del motivo turístico que había declarado. Algunos chats hacían referencia al estado de su visa, e incluso a posibles trabajos o colaboraciones, algo que el CBP interpreta como una s eñal de ingreso con intenciones no autorizadas.



Denuncian trato inhumano contra la modelo

La situación escaló rápidamente. Después de cinco horas de interrogatorio, los agentes tomaron la decisión de revocar su visa y ordenaron su expulsión inmediata. Ouriques relata que pasó más de 15 horas encerrada en una celda pequeña, con condiciones mínimas y sin poder comunicarse libremente. Le dieron una botella de agua y una caja con comida, y no le entregaron su pasaporte sino hasta que regresó a Brasil.

El vuelo de regreso fue escoltado por agentes migratorios hasta la puerta de embarque. Una vez en su país, acudió a la Policía Federal en busca de apoyo, pero le informaron que no podían intervenir porque se trataba de una decisión tomada en otra jurisdicción.

La modelo decidió contar su experiencia en sus redes sociales, no solo para desahogarse, sino para advertir a otras personas sobre lo que podría ocurrir si no tienen claro lo que se puede o no llevar en un viaje, o si los mensajes del celular dan lugar a malentendidos ante las autoridades.

En sus propias palabras, se sintió humillada, vulnerable y completamente sola frente a una situación que se salió de control. Afirmó que nunca imaginó pasar por algo así, y por ahora no tiene claro si volverá a intentar viajar a Estados Unidos.

Mientras tanto, en redes no faltaron los comentarios irónicos. Algunos usuarios recordaron que, en su momento, la modelo celebró públicamente el regreso de Donald Trump a la política. “¿Y no que eras fan?”, le escribieron, sumándose al tono sarcástico que inundó la publicación.

Lo cierto es que, por ahora, Francielly deberá quedarse en Brasil y afrontar las consecuencias migratorias de lo sucedido, mientras su historia sigue siendo comentada por miles de usuarios en todo el mundo.

