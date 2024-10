Extraño mensaje de actriz de La Usurpadora horas antes de fallecer: "La cobraré sin piedad"

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras el inesperado fallecimiento de Jessica Jurado, una talentosa actriz que marcó huella en las telenovelas más icónicas de los años 90, como «La Usurpadora» y «María la del Barrio». La noticia, divulgada el viernes 11 de octubre, impactó a sus seguidores y colegas, especialmente porque ocurrió tan solo tres días después de que la actriz celebrara su cumpleaños número 56.

Jessica Jurado se consolidó en la televisión mexicana por su interpretación de Patricia Bracho en «La Usurpadora», uno de los dramas televisivos más emblemáticos del país. Este papel, que la catapultó a la fama, la posicionó como una de las actrices más queridas por el público. Jurado no solo ganó el respeto de la audiencia, sino que se convirtió en un referente del género telenovelero.

Además, su participación en «María la del Barrio», donde interpretó a la profesora de idiomas y madre biológica de Tita, también fue aclamada. Su talento, junto con su versatilidad, hizo que sus personajes quedaran en la memoria colectiva de quienes crecieron viendo estas producciones.

La noticia de su fallecimiento

La Asociación Nacional de Intérpretes de México fue la encargada de comunicar el triste deceso de la actriz, expresando sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de Jurado. Aunque los detalles oficiales aún no se han confirmado, se presume que la actriz sufrió un infarto el pasado 9 de octubre, dejando una profunda tristeza en el medio artístico.

¿Qué decía el último mensaje publicado por Jessica Jurado?

Días antes de su fallecimiento, un post en sus redes sociales llamó la atención de sus seguidores. Jessica Jurado escribió: "Te recomiendo que si me hiciste algo no vuelvas a confiar en mí. Me encanta la venganza y en la primera oportunidad que tenga me la cobraré sin piedad ni remordimiento".

Este mensaje provocó una ola de reacciones, algunas de las cuales expresaban preocupación por el tono de sus palabras, mientras que otros seguidores interpretaron el post como una expresión de un estado emocional complejo. Incluso, uno de sus fans respondió al mensaje advirtiendo sobre los peligros de mantener rencor.

Mensaje compartido por la actriz Jessica Jurado antes de perder la vida /Foto: captura de pantalla Facebook

Reacciones en redes sociales

El fallecimiento de Jessica Jurado no solo impactó a sus seguidores, sino también a sus colegas. Gabriela Spanic, quien compartió escenas con Jurado en «La Usurpadora», expresó su dolor a través de sus redes sociales, escribiendo: "Mi corazón está triste porque hoy nos dejó una talentosa actriz que trabajó conmigo. Fue un honor trabajar con ella, y siempre la recordaré con cariño".

En homenaje a su legado, numerosos seguidores compartieron recuerdos y anécdotas de cómo las telenovelas de Jurado formaron parte de sus vidas. Publicaciones con fotos de sus personajes y mensajes llenos de cariño inundaron las redes, destacando la influencia de Jessica Jurado en la historia de la televisión mexicana.

