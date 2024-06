Francy casi muere tras una cirugía estética por buscar la "perfección"

En una reciente entrevista con 'El Klub' de La Kalle, la famosa cantante de música popular Francy, conocida como 'La voz popular de América', reveló detalles de su vida personal y profesional, incluyendo una impactante experiencia con una cirugía estética que casi le cuesta la vida.

Francy cuyo nombre real es Francia Elena Hernández Ríos, nació en el Valle del Cauca y se ha consolidado como una de las más grandes exponentes del género de despecho en Colombia y Latinoamérica.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Francy reveló cómo casi pierde la vida buscando la perfección a través de la cirugía estética. "Buscando la perfección casi me muero", confesó.

Relató cómo tras someterse a una cirugía fuera de Bogotá, su cuerpo no reaccionó como debía, manteniéndola alejada de su carrera y enfrentando la posibilidad de no poder volver a cantar.

"Estuve muchos días alejada de mi carrera, y lo que más me dolía era no poder volver a cantar", dijo Francy. Su primer show después de la operación fue en Corferias, con La Kalle, y resultó ser una experiencia emocionalmente intensa.

A pesar de estar hinchada y vendada, se subió al escenario con ayuda. "Tuve que ayudarme a subirme a las gradas de la tarima, y cuando subí había otra tarima y eso sí me dio tristeza", recordó.

La experiencia le dejó una profunda enseñanza. "Ahí me di cuenta el amor que le tengo a mis tarimas y a mi carrera es increíble", expresó. Francy subrayó la importancia de no dejarse llevar por las críticas y los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

"Por el hecho de ser artista uno siente mucha presión. Yo sé que la gente quiere ver reinas y no soy una reina, soy una cantante", afirmó dejando un mensaje a sus fanáticas: "Quiéranse y valórenlo, no sean el prototipo de lo que la gente quiere".

Francy también agradeció a su equipo, especialmente a la persona encargada de su maquillaje quien es un gran apoyo para ella. "Él es el que me levanta, me viste y me acuesta. Es un apoyo muy grande para mí", dijo.

