Goyo revela cómo le pusieron los cachos en su relación pasada: "En mis narices"

En un reciente video compartido en sus redes sociales, Gloria Martínez, conocida artísticamente como Goyo, hizo una reveladora confesión sobre su vida amorosa.

La vocalista de ChocQuibTown reveló que sufrió una infidelidad en una relación pasada, dejando a sus seguidores intrigados y llenos de especulaciones sobre quién podría ser el involucrado.

Goyo explicó cómo se enteró de la traición de su expareja, mencionando que fue a través de una amiga, lo que complicó aún más la situación.

“Me fui a dormir y mi chico no durmió conmigo. Cuando la relación terminó, me dijeron que ellos eran pareja. Me sentí como una tonta”, relató la cantante, al tiempo que enfatizó que no iba a revelar nombres y pidió a sus seguidores que no intentaran adivinar.

A pesar de su deseo de mantener la discreción, las palabras de Goyo pronto comenzaron a circular por las redes, llevando a muchos a pensar en Tostao, su expareja.

El también integrante de ChocQuibTown no tardó en reaccionar. En un tuit que rápidamente se volvió viral, dejó entrever que sus palabras podrían estar relacionadas con la situación descrita por Goyo, generando un torbellino de opiniones y comentarios.

En el video, Goyo compartió detalles sobre la complejidad de la relación, sugiriendo que había señales que ella eligió ignorar.

“En mis narices (...) Estábamos en la misma casa pasando rico y yo sí veía miradas, además de cosas raras. Era con la qué menos pensaba”, dijo, una revelación que resonó entre sus seguidores.

A lo largo de su carrera, Goyo ha mantenido un perfil reservado sobre su vida personal, lo que hace que este tipo de declaraciones resulten aún más impactantes.

A través de sus redes sociales, la artista ha construido una comunidad en la que comparte no solo su música, sino también aspectos de su vida diaria.

Este nuevo capítulo de su historia, marcado por el dolor de la traición, añade una capa de vulnerabilidad a su imagen pública, convirtiéndola en un referente aún más fuerte para muchas mujeres en situaciones similares.

Con una carrera en ascenso y una conexión auténtica con su audiencia, Goyo continúa siendo una figura influyente en la industria musical.

