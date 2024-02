Influencer confiesa que durmió a su novio para aprovecharse de él en la intimidad

El mundo de las redes sociales está conmocionado, luego de las declaraciones de una creadora de contenido colombiana, quien en una entrevista con una colega y junto a su pareja, confesó haberlo dormido, para tener relaciones sexuales.

Todo ocurrió en el programa en YouTube 'El Show de Mariam Obregón', conducido por la creadora de contenido venezolana con dicho nombre, quien tuvo como invitados a una pareja de influencers muy conocidos por un sector de la comunidad en las redes sociales, se trata de Dailyn Montañez, más conocida como 'La Tremenda' y su novio Yordan Galván.

En medio de la conversación, la cual se destacó por ser sin censura y con confesiones de todo tipo, Obregón le dijo a la pareja que quería que ellos contaran una anécdota que ya le habían contado en otro momento, gesticulando como si se tratara de una gran historia. De inmediato la pareja soltó una risa y 'La Tremenda' prosiguió a hacer la confesión que la tienen en el centro de la polémica.

De acuerdo con Montañez, ella quería "hacerle eso por detrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta", por lo que en una conversación con un amigo en una discoteca, salió a la luz la idea de drogarlo, dándole una sustancia en el trago. Siguiendo los consejos de su amigo, la creadora de contenido le dio a su novio la bebida y cuenta que al llegar a la casa él estaba totalmente dormido y no reaccionaba.

Su novio Yordan interrumpió la anécdota y dijo entre burlas: "Ese día me sentí violado, ese día yo no sé, yo me sentía raro, no me sentía en mi cuerpo". Según la creadora de contenido, le quitó la ropa, lo depiló y realizó algunas prácticas sexuales.

Estas afirmaciones han traído cientos de críticas tanto para la creadora de contenido, su novio y hasta la entrevistadora, por la manera jocosa con la que toman lo sucedido, minimizando la gravedad del hecho, teniendo en cuenta que se puede tratar de un delito.

