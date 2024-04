J Balvin recibió cátedra de Peso Pluma manejando Ferrari: “Lo aprendí de ti apa”

J Balviny el cantante mexicano Peso Pluma han compartido una experiencia emocionante al ponerse al volante de potentes Ferraris en una pista de la reconocida marca de automóviles que tiene como símbolo al famoso Cavallino Rampante.

En un video que circula por las redes sociales,se puede ver a ambos artistas junto a algunos amigos disfrutando de un día lleno de adrenalina, en donde cada uno mostró su dotes al volante de estos poderosos automóviles.

Según J Balvin, este evento es una colaboración entre él y Ferrari por lo que decidió invitar a Peso Pluma para que lo acompañara en la pista. Parece que esta experiencia ha fortalecido el vínculo entre los dos artistas, quienes han dejado ver que están haciendo una amistad importante.

En el video, se observa a J Balvin y Peso Pluma compartiendo entre risas y bromas después de haber probado la potencia de estos lujosos vehículos. Según el paisa, Peso Pluma les dio cátedra a él y sus acompañantes manejando estos autos de alta gama.

“Yo no sabía, pero la real me ganó, le ganó a Jesse, y a Jeremy ni digamos, Jeremy andaba en el carro de la basura", expresó el artista paisa; a lo que peso Peso Pluma le repondio diciendo: "Lo aprendi de ti apa", en medio de las risas.

Aunque Balvin no ha revelado más detalles sobre la naturaleza del evento con Ferrari, sus seguidores están emocionados de verlos juntos y esperan que esta experiencia culmine en una colaboración musical entre ambos artistas.

“Un parche normal, vamos a correr en un circuito de Ferrari”, “Jajajajaja yo también perdí es que Peso Pluma casi hace que tenga un accidente , entonces frené y ahí pasó quedé después de Jeremy, no me había bajado del corsa por eso no salgo en el vídeo”, “Nadie se dio cuenta que es el hijo del king Daddy yankee y que es un productor duro”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Este encuentro ha generado un gran revuelo entre los fanáticos de ambos artistas, quienes esperan ansiosamente ver qué otros proyectos podrían surgir de esta inesperada colaboración.

Mientras tanto,J Balvin sigue dando de qué hablar con su última presentación junto a Will Smith en festival de música de Coachellay Peso Pluma continúa consolidándose como uno de los artistas más aclamados en la industria musical en todo el mundo.

