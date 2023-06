Jenn Muriel, es una creadora de contenido que se ha dedicado a generar algunos videos de bromas, moda, bailes y demás con sentido de proponer un rato agradable a sus seguidores. Sin embargo, hay aspectos de su vida personal que muchos se preguntan, puesto que la mujer no había aclarado varias situaciones.

A pesar de actualmente ha especificado que se encuentra soltera, hace poco tiempo compartió una relación sentimental junto al creador de contenido, Yeferson Cossio, con quien generó videos que obtuvieron grandes visualizaciones, por tal razón su relación se convirtió pública y todos sus seguidores los apoyaban.

Hace poco, en medio de una entrevista con el influenciador venezolano ‘La Divaza’, tocó el tema de su ruptura amorosa en el que le preguntaron directamente la razón por la que habían terminado.

“El escándalo fue que él estaba besándose con otra persona”, afirmó Muriel mientras se encontraba un poco nerviosa y por ello pensaba muy bien sus palabras antes de decirlas. En el siguiente momento, cuando el entrevistador le pregunta que si Cossio le había sido infiel, confesó:

“Estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos, de pronto él no lo sintió como infidelidad, pero de igual forma eran 10 años”. Por tal razón, después de esta confesión, admitió que sus caminos habían tomado otras direcciones y no estaba dispuesta a perder su tiempo.

“No se pudo arreglar porque ya yo entendí que definitivamente no, ambos sabíamos que queríamos cosas diferentes y como que intentábamos forzar las cosas, de pronto él intentaba ceder a una relación más estable, más tranquila, pero, pues yo no iba a ceder a esperar que él quisiera sus fiestas y sus cosas”, comentó Jenn.

También le preguntaron si tenía conocimiento por la relación que estaba teniendo Yeferson con una nueva mujer, a lo que afirmó que se había enterado por redes sociales, pero no tuvo muchas opiniones al respecto.

