Julio Iglesias lleva su historia de vida a Netflix: "He decidido contar la verdad"

La plataforma de series y películas Netflix anunció el próximo lanzamiento de la serie que explorará la vida y la legendaria carrera musical de Julio Iglesias, uno de los iconos más influyentes de la música española. La serie, aún en desarrollo, promete una mirada íntima y sin precedentes a la trayectoria de Iglesias, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como uno de los artistas más vendidos a nivel mundial.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme de que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida”, compartió Iglesias.

Esta colaboración marca la primera vez que el cantante se implica directamente en un proyecto que narra su vida. Ahora la vida del artista se convertirá en un viaje cinematográfico, abarcando una carrera de más de medio siglo, durante la cual su música ha trascendido barreras idiomáticas y culturales. Ha cantado en doce idiomas y ha compartido escenario con luminarias como Frank Sinatra y Diana Ross, forjando un legado musical incomparable.

Publicidad

"Julio Iglesias no solo es un fenómeno musical; su vida es un testimonio de talento, perseverancia y pasión. Esta serie nos permitirá conocer al hombre detrás del micrófono, más allá de los reflectores y los éxitos", afirmó Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix.

La serie promete una exploración profunda de los momentos definitorios de Iglesias, desde sus días como estudiante de Derecho y prometedor futbolista, hasta el trágico accidente que puso fin a sus aspiraciones deportivas y lo condujo, eventualmente, a la escena musical global. Los espectadores serán testigos de su evolución en la década de los 70 y su explosión en los 80, cuando su música alcanzó cada rincón del planeta.

Con un repertorio de premios que incluye un Guinness Récord la historia de Iglesias es un relato de superación, éxito y un impacto musical que perdura a través de las generaciones. La serie de Netflix no solo celebra su carrera, sino que también promete revelar al hombre detrás de la leyenda, en sus propias palabras y a través de una lente auténtica.

Publicidad

La producción biográfica aún se encuentra en fase de desarrollo, así que no tiene una fecha oficial de estreno.