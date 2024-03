Karol G: galardonada como 'Mujer del Año' por Billboard

Karol G, la talentosa cantante colombiana, alcanzó un hito trascendental en su carrera musical el pasado miércoles 6 de marzo al ser honrada con el prestigioso título de Mujer del Año por Billboard. La distinción fue otorgada durante la ceremonia de los premios Billboard Women In Music 2024, celebrada en el icónico 'YouTube Theatre' de Los Ángeles.

En un momento lleno de emoción, Karol G expresó su gratitud hacia quienes la han apoyado a lo largo de su trayectoria, al tiempo que reflexionó sobre los desafíos que ha enfrentado como mujer en la industria musical.

En un discurso conmovedor, la artista reveló las luchas internas que ha enfrentado debido a las expectativas de género impuestas por la sociedad. "Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser mujer, preguntándome por qué no había nacido siendo un hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música", compartió Karol G. Reconoció los obstáculos que ha superado para alcanzar el éxito, desafiando las limitaciones impuestas por las normas de género. "No se iban a ir esas ganas de comerme el mundo que tenía, si se suponía que como mujer no podía lograrlo", afirmó con determinación.

El discurso de Karol G sirvió como una poderosa antesala al Día Internacional de la Mujer, destacando la importancia de derribar barreras y desafiar las expectativas de género en la búsqueda de los sueños. "Y cada vez que me dijeron que no, encontré la fuerza y las ganas y todo lo que necesitaba para decir que sí podía", declaró la artista, enfatizando su firme creencia en la capacidad de las mujeres para alcanzar cualquier meta que se propongan.

La reconocida cantante continúa impactando no solo en los escenarios, sino también a nivel global, gracias a su compromiso con el empoderamiento femenino. Sus letras inspiradoras y su audaz confianza en su talento han resonado en mujeres de todas partes del mundo, convirtiéndola en un símbolo de fortaleza y determinación.

