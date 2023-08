Karol G se deja ver en la cama con poca ropa y mostrando de más; tremenda Bichota

Karol G es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial y quien gracias a su trabajo y esfuerzo ha logrado llegar a lugares impensados y llevar el nombre de Colombia en alto.

La cantante paisa suele ser bastante activa por medio de su cuenta personal en Instagram, en la que la siguen millones de personas en todo el mundo, por ese motivo, casi que todos los días publica fotos y videos llamativos derrochando sensualidad sin límites.

Eso fue lo que hizo hace poco cuando decidió posar desde la cama, pero lo que más llamó la atención fue la diminuta faldita que estaba usando, tanto es así que en una de las imágenes puso a hacer zoom a más de uno pues se le vio a lo lejos su 'triángulo de las bermudas'.

Junto a su publicación Karol G escribió: "Es una XnoOo a mi me EncantaaaAaaa cómo lo hacemosssSsssss 🦋🦋". Como era de esperarse, le llovieron miles de comentarios: "Pero hablemos de ese 👗", "Qué bonito te queda eso de brillar con luz propia. SOS LA MÁS GUAPA Y PUNTO", "@feid tú tomaste la foto, ahí se ve la sombra de tu gorra 🥴", "@karolg mi hermosa ese nombre en la mano ✍🏻 ya no deberías darle fama ! Creo que es mejor borrar el pasado por completo .. el no merecía semejante mujerón 😌😘Eres única y mereces ser feliz 🙂", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que hace poco Karol G estalló contra un internauta que la trató de gorda. Con bastante clase la cantante paisa dio una lección de amor propio.

En un posteo la artista escribió: "No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues, es mi cuerpo y es así... Entonces para que buscar que me quede diferente si ES ASÍ. Y la barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show".

Para finalizar, Karol G quiso dejar un mensaje sobre la autoestima: "Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma herma de cómo se ven... Todos los cuerpos son diferentes, todos son bonitos tal y como son... Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo ver lo real y no lo efímero".

