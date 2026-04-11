Las palabras de Nelson Velásquez después del polémico concierto en la cárcel de Itagüí

El cantante vallenato Nelson Velásquez volvió a ser tendencia nacional luego de pronunciarse tras la polémica generada por su presentación dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. El hecho, que ha causado indignación en distintos sectores, sigue revelando detalles sobre lo ocurrido al interior del centro penitenciario.

La controversia surgió luego de que se conocieran videos de una parranda vallenata realizada dentro de la cárcel La Paz, donde el artista fue uno de los protagonistas. La situación no solo generó cuestionamientos sobre los privilegios de algunos reclusos, sino que también provocó decisiones de alto nivel, como la suspensión temporal de diálogos de paz urbana con estructuras criminales.

El mensaje que publicó tras el escándalo

En medio de las críticas, el artista optó por no dar declaraciones directas a medios, pero sí utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje que fue interpretado como su reacción a la polémica. En una publicación, escribió: “Seguimos, de la mano de Dios, trabajando con entrega y convicción”.

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El mensaje estuvo acompañado de imágenes de otras presentaciones musicales, sin hacer referencia explícita al evento en la cárcel. Sin embargo, el contexto en el que fue publicado hizo que rápidamente generara reacciones divididas entre sus seguidores y la opinión pública.

Mientras algunos interpretaron sus palabras como una muestra de tranquilidad y enfoque en su carrera, otros consideraron que evitó referirse directamente a la gravedad del caso, lo que aumentó las críticas hacia su postura frente a lo ocurrido.

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El escándalo alrededor de esta presentación ha ido más allá del artista. Investigaciones preliminares señalan que la celebración habría sido organizada por cabecillas criminales recluidos en el penal, con una logística que incluyó el ingreso de vehículos de alta gama, invitados y bebidas alcohólicas.

Además, se conoció que el evento habría tenido un costo millonario y que incluso el acceso al lugar no estuvo completamente bajo control de las autoridades carcelarias, lo que encendió las alarmas sobre posibles fallas en la seguridad del establecimiento.

Por su parte, el equipo del cantante ha sostenido que su participación se dio bajo la creencia de que se trataba de una actividad autorizada, argumentando que no tuvieron inconvenientes para ingresar al lugar y que no les correspondía verificar la legalidad del evento.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades, mientras crece el debate sobre los beneficios indebidos dentro de centros penitenciarios y el papel de figuras públicas en este tipo de situaciones. Entretanto, el mensaje de Nelson Velásquez sigue siendo el único pronunciamiento directo del artista frente a uno de los escándalos más comentados del país en los últimos días.