Lina Tejeiro hace divertida confesión: "Mis orejas me huelen a cul$#%"

Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas que hay en el país y quien es bastante activa por medio de sus redes sociales en las que publica a diario contenidos divertidos de lo que le sucede en su día a día.

La joven contó que este miércoles 15 de febrero le tocó tomarse las fotos para sacar la VISA, pero en medio del proceso sucedió algo bastante divertido y a la misma vez "asqueroso".

Para nadie es un secreto que para la foto de este documento las personas deben ir con ropa oscura y sin aretes en las orejas, por lo que a Lina Tejeiro le tocó quitarse los 13 piercing que tiene en las orejas, sin embargo, al momento de retirarlos se dio cuenta que sus perforaciones "olían a cul$%#".

Luego, bromeó con los comentarios de sus seguidores que la criticaban por el mal olor: "Muchos me están diciendo que tan bonita y todo, pero esas orejas le huelen a c*lo. Mira por estos días yo no estoy escuchando ni mie*** yo creo que por eso me huelen así".

Por otro lado, recordemos que hace poco Lina Tejeiro decidió posar totalmente desnuda mostrando la cicatriz que tiene en la cola debido a las diferentes cirugías que le han realizado para la extracción de los biopolímeros.

Esta fotografía se robó todas las miradas no solamente por la marca que tiene en su cuerpo sino por las tremendas curvas que tiene la actriz y es que para nadie es un secreto que Lina Tejeiro es bastante estricta con su alimentación y sus rutinas de entrenamiento, llegando a tener el tremendo cuerpazo con el que muchos sueñan.

Gracias a este arduo trabajado de la mujer, muestra con orgullo su apariencia física, llegando a motivar a las demás personas de que si uno se lo propone, lo puede cumplir.

