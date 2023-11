Luifer Cuello admitió uno de los peores errores de su carrera; tiene que ver con su acordeonero

En una conversación llena de revelaciones con el reconocido creador de contenidos Dimelo King, el cantante vallenato , 'Luifer' Cuello, abrió su corazón al hablar sobre uno de los momentos más significativos y lamentables de su carrera musical, la cual sorpresivamente tiene que ver con su separación con el acordeonero Manuel Julián Martínez.

El influencer no dudó en plantear una pregunta que llevaba tiempo rondando en la mente de muchos seguidores del vallenato: “¿Cuál había sido su peor error?”. Sin titubear, Cuello admitió que uno de sus mayores errores había sido aparte de su proyecto musical junto a Martínez, un paso que, en retrospectiva, lamenta profundamente.

La separación, que tuvo lugar tres años después de haber unido sus talentos para adentrarse en la música vallenata comercial, marcó un punto de quietud en la carrera de ambos artistas. Cuello describió la unión con Martínez como una conexión única, una simbiosis artística que lamentablemente descuidó por no reconocer su verdadero valor en aquel entonces.

"Yo creo que uno de los errores humanos fue haberme separado de Manuel Julián porque nosotros teníamos una unión bárbara, un estilo increíble, estábamos conectados y yo ni lo miraba porque ya él sabía lo que a mí me gustaba", expresó el artista durante la entrevista.

El momento de la separación, según Cuello, fue especialmente desafortunado, ya que coincidió con el apogeo de su éxito con 'A chillar a otra parte', una canción que los catapultó al reconocimiento y consolidó su posición en el vallenato joven. "Cuando yo estaba enfermo de la garganta me decía que le bajara dos tonos y eso creo que les aportó a todas esas situaciones que se vivieron en ese momento porque no debía pasar, por lo menos no debía pasar en pleno 'A chillar a otra parte'", añadió.

La dupla conformada por Luifer Cuello y Manuel Julián Martínez lanzó varios álbumes exitosos, entre ellos 'La nueva ola' en 2004, 'La nueva ola con más fuerza' en 2005, 'Inigualables' en 2006 y 'Echao pa' lante' en 2007, donde cosecharon éxitos como 'Vallenato Reggae', 'Lo que sea por verte' y 'A chillar a otra parte'.

Tras la separación, Cuello se unió a Saúl Lallemand, sin embargo, esta unión no alcanzó el mismo nivel de éxito. Después de un receso en su carrera musical, incursionó en el mundo culinario con 'Uff Qué delicia', un proyecto que lo mantuvo alejado de los escenarios por un tiempo. Sin embargo, en junio del año pasado, regresó a la escena musical con el sencillo 'Una salidita', marcando así su retorno al vallenato.

Por su parte, Manuel Julián Martínez ha logrado consolidar su carrera como acordeonero, siendo parte fundamental del equipo musical de Felipe Peláez, lo que le ha permitido expandir su presencia a nivel internacional.

La revelación de Cuello sobre su arrepentimiento por separarse de Martínez ha generado un revuelo entre los seguidores del vallenato, quienes esperan que este desafortunado capítulo se convierta en una lección valiosa para los artistas emergentes sobre la importancia de valorar las alianzas y conexiones genuinas en el mundo. de la música.

