Mara Cifuentes sube la temperatura con lencería transparente; "qué lindo peluche"

Mara Cifuentes es una de las modelos transgénero más reconocidas que hay en el país y quien por medio de sus redes sociales comparte imágenes de su trabajo o momentos personales, sin embargo, siempre recibe críticas de algunos internautas que hablan su cuerpo.

Aunque la joven de 27 años se ha mostrado estar bastante segura de quién es, no faltan los detractores que la juzgan por haber tomado la decisión de hacer la transición de hombre a mujer, algo que con el paso de los años ella ha sabido manejar y ya no se deja afectar por los malos comentarios.

Por ese motivo a Mara Cifuentes le encanta mostrar su figura que tanto es envidiada en las redes dejando ver sus curvas en su máxima expresión, como lo hizo con uno de sus últimos post en Instagram, red social en la que la siguen más de un millón de personas.

En las imágenes la modelo transgénero se dejó ver posando con una diminuta lencería de color negra con algunas transparencias. Así mismo, su outfit lo acompañó de una orejitas de oso del mismo tono, dando una primera impresión de ternura.

Las fotos enamoraron a más de una persona debido a que la joven se puso un top con mangas transparentes y una tanga pequeña, pero sin lugar a dudas varios internautas aprovecharon el posteo en Instagram para hacer zoom en su zona íntima, lugar que siempre llamará la atención de todo su cuerpo.

SU publicación hasta el momento cuenta con más de 20 mil me gusta y comentarios de todo tipo, ya que hay personas que la apoyan en su transición, mientras que otros no dejan de criticarla, algo a lo que Mara Cifuentes ya no le da importancia y vive su vida y presente a pleno, disfrutando de las oportunidades que se le presentan.

