Marcela Reyes defiende a Andrea Valdiri y destapa secreto de Felipe Saruma

La novela entre la bailarina barranquillera Andrea Valdiri y el creador de contenido Felipe Saruma no se detiene, luego de que la empresaria hiciera pública su separación, los internautas han criticado a la mujer en cada una de las cosas que hace y subes a redes sociales, generando un ambiente hostil hacia ella y dándole una imagen de 'víctima' al realizador audiovisual.

Esto ha generado que se creen dos bandos en esta polémica y una de las que dejó muy claro de qué lado está es la Dj de guaracha Marcela Reyes, quien es muy amiga de Andrea Valdiri y suele compartir eventos y otro tipo de reuniones. La polémica que rodea ahora a la barranquillera tiene que ver con unas declaraciones de la artista paisa, que por defenderla de las críticas soltó varias 'verdades' de Saruma.

Todo empezó cuando en redes sociales se divulgaron los videos de la boda de los creadores de contenido La Tremenda y Yordan Galván, al que asistieron Valdiri y Marcela Reyes. En uno de los metrajes se puede ver como la novia lanza el ramo y lo coge Valdiri, quien de inmediato lo bota, dando a entender que no quiere volver a saber de matrimonio.

Como era de esperarse, las críticas se desbordaron contra la empresaria, quien parece estar acostumbrada a vivir en el ojo del huracán. Sin embargo, Marcela Reyes no estuvo de acuerdo con el matoneo a su amiga en redes y salió en su defensa, llevándose por delante a Felipe Saruma, asegurando que el joven no cuenta lo que hace y mantiene una imagen en redes que no es, acusándolo de "Morrongo".

Esto fue lo que dijo la Dj: “Muchas veces cuando tenemos rupturas, a las mujeres y a las influenciadoras, las artistas, nos tiran mucho a nosotras. Es que a veces los hombres son muy morrongos. Por ejemplo, por ahí de fuentes, me ha llegado que Felipe se hace unos parties, hace hasta apagar el celular y ¿cómo se muestra en redes sociales? En cambio, Andrea es más espontánea, ella si sale a bailar, muestra. Entonces a la gente a veces eso le choca. Les choca que uno sea espontáneo, pero a veces los hombres son morrongos. Ustedes no pueden creer lo que muestran en las redes sociales porque no siempre una es la mala”.

