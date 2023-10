Melissa Martínez desmiente a programa de chismes sobre relación con Jorge Colmenares: “Mentirosos”

La periodista deportiva, Melissa Martínez , se convirtió en tendencia en las redes sociales debido a un rumor que aseguraba que podría estar involucrada sentimentalmente con el concejal Jorge Colmenares, quien es hermano de Luis Andrés Colmenares, joven asesinado en Bogotá. Estas especulaciones se originaron en el programa de entretenimiento 'Lo sé todo'.

Aunque el programa compartió un video en el que ambos se encontraban sentados uno al lado del otro durante un evento, no se pudo observar ningún gesto que indicara que estuvieran en una relación amorosa. No obstante, en el programa de chismes se mencionó que la madre de Jorge Colmenares, Oneida Escobar, no estaba a favor de la supuesta relación debido a rumores de que Melissa le estaba exigiendo comodidades a su hijo.

Melissa Martínez, quien trabaja como periodista en ESPN, inicialmente abordó los chismes en una publicación en Instagram, calificando al programa del Canal Uno como "poco serio". Sin embargo, más tarde, en la misma red social, comentó en la publicación realizada por "Lo sé todo" y los tildó de "mentirosos".

Melissa Martínez desmiente a 'Lo Sé Todo' en Instagram /Foto: Instagram @losetodocol

Pero Melissa no se detuvo allí. En sus historias de Instagram , la comunicadora se refirió a los rumores que a menudo circulan sobre su vida personal. Afirmó que cuando tenga algo que decir al respecto, lo hará sin problema, pero hasta entonces, todo lo que se dice son meras especulaciones y cuentos.

"Todo está bien, gente. Muchos me preguntan: ‘Meli, que no sé qué cosa’. Tranquilos, el día que yo tenga algo que decirles, yo se los voy a decir. Mientras tanto, todo son especulaciones, cuentos, inventos, una cosa y otra. Uno aprende a convivir, no debería ser lo correcto, pero vamos para adelante", aseguró Melissa Martínez en sus historias de Instagram.

La respuesta de Melissa Martínez ante estos rumores demuestra su firme postura de mantener su vida personal alejada de la especulación mediática y abordar los asuntos en su propio tiempo y términos.

