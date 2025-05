Mónica Jaramillo confiesa que es mejor quedarse sola: "Yo maté el amor"

Mónica Jaramillo, quien fue presentadora de Noticias Caracol, se sinceró sobre una etapa muy dura de su vida: su separación de Luis Eduardo Valencia, quien ahora está con Ana María Navarrete, una excompañera de trabajo de ella.

En una charla con La Lupa, Mónica contó que, después de esa ruptura, sintió que el amor había muerto para ella. Estaba completamente destrozada y le tocó reinventarse desde cero, tanto personal como emocionalmente.

Los malos momentos de Mónica Jaramillo



En medio de la entrevista, Laura Anzola le preguntó si en algún momento pensó en quedarse sola, dedicarse solo a su hijo y al trabajo, sin volver a creer en el amor. Mónica confesó que sí lo pensó, especialmente porque le daba miedo enfrentarse a la soledad en el futuro, ya más adulta.

“Parte del trabajo, cuando uno toma la decisión de separarse, otra vez hablo desde mi experiencia personal, de mi trabajo personal, fue quitarle el miedo a la soledad. Pero el miedo a la soledad no era el miedo a estar en mi casa sola un día, el miedo de la soledad que yo trabajé fue, "¿Y si mi envejezco sola?". Mi miedo era el futuro. Mi miedo era voy a envejecer sola, voy a morir sola”, dijo la presentadora.

Durante ese proceso de sanar, se dio cuenta de que abrirse nuevamente al amor no iba a ser fácil. Su decepción con su antigua relación le cerró el corazón por un buen tiempo. Incluso, rechazaba cualquier intento de acercamiento serio por parte de los hombres.

“Entonces yo maté el amor y yo creo que fue como ese mecanismo de defensa, entonces estuve mucho tiempo sola. Pues salí con un par de personas, pero desde principio decía, yo no quiero nada. Esto no para ningún lado. Yo decidí estar sola, yo ya me casé, yo ya tuve hijos, yo soy independiente económicamente", señaló.

Pero como suele pasar, el amor volvió cuando menos lo esperaba. Conoció a Juan Pablo Torres, quien con paciencia y sinceridad logró llegar a su corazón, a pesar de todas las barreras que ella había puesto para protegerse.

“Pasaron dos años hasta que me conquistaron. Me conquistaron. Esto fue esto fueron unos casi tres meses de conquista, de no rotundos, absolutamente reacia”, afirmo Mónica.

