Natalia Ramírez perdió su platica por estafa en redes: “Una historia muy triste”

Natalia Ramírez, reconocida actriz, ha hecho un llamado urgente a la precaución en las compras por Internet tras convertirse en víctima de una estafa.

A través de un conmovedor video en su cuenta de TikTok, la actriz relató cómo una supuesta empresa de venta de zapatos en Instagram la engañó, dejándola sin su dinero y sin el producto.

Ramírez explicó que, atraída por un catálogo de zapatos que parecía prometedor, decidió realizar una compra a pesar de algunas señales de alerta.

La cuenta, verificada y con más de 33,000 seguidores, ofrecía productos hechos en Colombia. Tras comunicarse por WhatsApp con la empresa y realizar el pago de 119,000 pesos colombianos (109,000 por los zapatos más 10,000 por el envío), comenzó a preocuparse cuando no recibió más información sobre su pedido.

Publicidad

“Paso a contarles una historia muy triste”, comenzó la actriz en su video. “Me llegó una publicación de una empresa de zapatos con referencias hermosas. Después de varias semanas, mandé el giro y no recibí nada".

La frustración creció al notar que el tono de la comunicación de la marca era informal y poco profesional, lo que le hizo dudar de la legitimidad del negocio. Con el tiempo, las respuestas se volvieron escasas y confusas.

Publicidad

“¿Cómo puede ser que la transportadora tenga mis zapatos y la marca me pida que solicite un reembolso? Ahí me di cuenta de que todo esto es una estafa”, lamentó Natalia, quien hasta el momento no ha logrado obtener una solución ni respuesta de la empresa involucrada.

A través de su experiencia, Ramírez hizo hincapié en la importancia de ser cautelosos al realizar compras en línea. “Quiero que estén atentos a las compras que hacen por las plataformas digitales”, advirtió.

Su historia resuena para recordar los riesgos de las compras virtuales, ya que incluso los más conocidos en el mundo del entretenimiento pueden sufrir de estas estafas.

Mira también: Estafadores en Bogotá