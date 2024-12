Nelson Velásquez tuvo altercado en el aeropuerto de Bogotá, ¿lo dejó el avión?

El reconocido cantante de vallenato Nelson Velásquez volvió a ser tendencia en la opinión pública tras protagonizar un incidente en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

El artista, junto a un grupo de personas que, se presume, eran músicos y miembros de su equipo de trabajo, fue captado en video discutiendo acaloradamente con una funcionaria de una reconocida aerolínea.

En las imágenes, que rápidamente se difundieron en redes sociales, Velásquez se muestra visiblemente molesto, llegando a decir: “ No, ¿cuál respeto? Ustedes no se merecen ningún respeto, ustedes no respetan a nadie”.

Según testigos, la situación habría surgido porque al equipo del cantante se le negó el abordaje , aparentemente debido a que la aerolínea asumió que no llegarían a tiempo al vuelo.

¿Qué sucedió entre Nelson Velásquez y el personal de la aerolínea?

Aunque los detalles aún no son completamente claros, algunos usuarios en redes sociales señalaron que la molestia del artista podría haberse originado por la supuesta reventa de sus tiquetes, lo que habría afectado tanto a Velásquez como a su equipo de trabajo.

En el video, el cantante exige a la funcionaria una pronta solución, llegando incluso a invitarla a llamar a la Policía si era necesario para resolver el inconveniente.

#OPINE . "Necesito que me resuelvan esto ya". El cantante de música vallenata Nelson Velazquez, reclamó furioso a empleadas de @Avianca porque supuestamente revendieron sus tiquetes. El artista se encontraba en el arpto @BOG_ELDORADO junto a varios integrantes de su agrupación. pic.twitter.com/2TvRENLFDJ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) December 18, 2024

A pesar del altercado, la funcionaria confirmó que el vuelo estaba programado para las 2:30 p. m. y que tanto Velásquez como su grupo abordarían sin problemas. Sin embargo, la tensión del momento parece haber sido resultado de la preocupación del cantante por cumplir con su agenda artística.

De acuerdo con su cronograma, Nelson Velásquez tenía una presentación programada para este miércoles 18 de diciembre en Barbosa, Antioquia, un municipio ubicado a poco más de una hora de Medellín . Este compromiso habría sido la razón de su apremio y su insistencia en resolver el impase rápidamente.

El cantante, quien es considerado una de las figuras más destacadas del vallenato romántico, no ha emitido declaraciones oficiales en sus redes sociales sobre el incidente en El Dorado.

Este suceso se suma a un año complicado para Velásquez, quien hace unos meses enfrentó una condena judicial derivada de una demanda por derechos de imagen y autor presentada p or el mánager de Los Inquietos, agrupación en la que inició su carrera y alcanzó notoriedad.

A pesar de los altibajos, Nelson Velásquez sigue siendo un referente del vallenato, con una sólida base de seguidores que esperan que estas polémicas no empañen su legado musical.

