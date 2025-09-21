Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Claudia Lozano: así avanza la recuperación de la presentadora tras una cirugía de 7 horas

Claudia Lozano: así avanza la recuperación de la presentadora tras una cirugía de 7 horas

La noticia sobre la salud de Claudia Lozano trae tranquilidad a sus seres queridos y seguidores, quienes le han enviado numerosos mensajes de apoyo a la presentadora de Noticias Caracol.

Claudia Lozano salió de la UCI tras una cirugía de siete horas y se encuentra estable, rodeada de su familia.
Foto: Instagram/@claudialozanooficial
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 21 de sept, 2025