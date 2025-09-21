Claudia Lozano: así avanza la recuperación de la presentadora tras una cirugía de 7 horas

La reconocida presentadora de Noticias Caracol, Claudia Lozano, trajo tranquilidad a sus seguidores luego de conocerse que salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tras someterse a una compleja cirugía abdominal en una clínica de Bogotá, la comunicadora evoluciona de manera estable y permanece acompañada por sus familiares durante su proceso de recuperación.

El estado de salud de la periodista había generado gran preocupación desde junio de 2025, cuando fue diagnosticada con trombosis venosa. En ese momento, la aparición de hematomas y fuertes dolores de espalda derivaron en una primera cirugía de alto riesgo para extraer coágulos.

La situación obligó a que se reforzara su seguimiento médico, pues estuvo a punto de enfrentar complicaciones mayores.



La más reciente intervención, realizada el 11 de septiembre, se extendió por más de siete horas y terminó en su ingreso a cuidados intensivos. Hoy, tras superar esa fase crítica, Lozano continúa bajo observación médica, pero con un pronóstico alentador que ha devuelto la calma a su entorno cercano.



La trayectoria y el apoyo hacia Claudia Lozano

Claudia Lozano ha construido una sólida carrera en el periodismo televisivo, especialmente desde su vinculación con Noticias Caracol en 2007. En la sección Show Caracol ha conquistado a la audiencia con su estilo cercano, profesionalismo y carisma. Además de su labor como presentadora, también ha participado en informes especiales y ha sido reconocida en el mundo del modelaje.

En esta nueva etapa de recuperación, sus compañeros de trabajo y allegados han expresado palabras de respaldo, destacando no solo su talento, sino también la fortaleza con la que ha enfrentado los retos médicos recientes.

“Es una profesional admirable y una mujer muy cercana a la audiencia, todos esperamos que salga adelante”, aseguraron fuentes cercanas al noticiero.

El público tampoco ha permanecido indiferente. En redes sociales abundan mensajes de esperanza, oraciones y buenos deseos para que la presentadora recupere plenamente su salud. La situación ha servido de recordatorio sobre la importancia de atender a tiempo los signos del cuerpo y la vulnerabilidad que enfrentan incluso las figuras más admiradas del medio.



Un mensaje de resiliencia y esperanza

Aunque Claudia Lozano ha mantenido un perfil reservado respecto a su vida privada, en ocasiones ha compartido con su audiencia los retos que ha atravesado, como su diagnóstico de endometriosis y su separación matrimonial. En medio de estos episodios, siempre ha transmitido un mensaje de resiliencia que hoy cobra mayor relevancia.

Con 43 años, la periodista se mantiene como una figura muy querida en la televisión colombiana. La noticia de que salió de la UCI representa un rayo de esperanza no solo para su familia, sino también para quienes la siguen desde hace más de una década en la pantalla chica.

El camino de recuperación continúa, pero todo indica que Lozano avanza con pasos firmes hacia una mejoría total. Mientras tanto, su nombre sigue generando empatía y admiración, recordando que detrás de cada presentador hay una historia personal de luchas, aprendizajes y, sobre todo, esperanza.

