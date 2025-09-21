Remates imperdibles en la Feria del Hogar: últimas horas para comprar en Bogotá

La Feria del Hogar llega a su último día en Corferias y lo hace con una estrategia irresistible: jornadas de remates y trasnochón para que los visitantes aprovechen al máximo cada oferta.

El evento, que celebra su edición número 42 en Bogotá, se despide este domingo 21 de septiembre con descuentos, música en vivo y un ambiente ideal para quienes buscan sorprender a familiares y amigos en el fin de semana de Amor y Amistad.



La Feria del Hogar ofrece trasnochón y grandes descuentos

Durante esta edición, más de 1.000 expositores han participado en el encuentro, incluyendo 500 emprendedores que han conquistado a los visitantes con propuestas innovadoras y llenas de creatividad. Los pabellones permanecen abiertos con entrada gratuita entre las 6 p.m. y las 10 p.m., facilitando que miles de personas recorran los diferentes espacios y encuentren ese detalle perfecto para regalar.

La oferta incluye desde ropa, artesanías y lencería, hasta muebles, colchones y lo último en tecnología. Además, los programas “Hecho en Bogotá” y “Corazones Productivos” han tenido un papel clave al visibilizar productos locales que aportan a la economía de las comunidades.

Marcela Sánchez, jefe de proyecto de Corferias, explicó que la feria pensó en el juego del amigo secreto y en quienes celebran Amor y Amistad. Por eso, extender el horario con trasnochón ha sido una apuesta que combina conveniencia y entretenimiento.



Una experiencia completa en la Feria del Hogar

Más allá de las compras, el público disfruta de zonas gastronómicas equipadas con mesas, sillas y puff, donde pueden descansar y compartir. La experiencia se completa con música en vivo, como la banda bogotana Luna Llena, que en la tarima principal contagia de salsa y alegría a todos los asistentes.

Este cierre también refuerza el papel histórico de la feria, que desde 1961 se ha consolidado como un espacio donde las familias colombianas acceden a productos de calidad y viven una experiencia cultural única.

Aunque el comercio electrónico ha transformado los hábitos de consumo, el evento sigue siendo un punto de encuentro que conecta generaciones y mantiene viva una tradición.

En este último día, los visitantes aún tienen tiempo para disfrutar de los descuentos, llevarse recuerdos y vivir la atmósfera festiva que convierte a la Feria del Hogar en un clásico imperdible en Bogotá.

