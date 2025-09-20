Abuela de niño fallecido en Medellín revela seis días de encierro; lo agarró a 'planazos'

La abuela de Nairkel Aldraín Botia Fernández, el niño de cuatro años que murió tras sufrir graves golpes en Medellín, reveló detalles estremecedores sobre los días previos a la tragedia. Según Leidy Mariana Fernández, su hija y el menor estuvieron encerrados durante seis días por Cristian Alexis González, conocido como alias ‘Lámpara’, quien los sometía a constantes maltratos.

En diálogo con medios locales, la mujer aseguró que su nieto y su hija sufrieron agresiones continuas. “Mi hija trató de defenderlo y no pudo porque también recibió golpes, también se ensañó contra ella”, contó. La madre del niño habría intentado protegerlo, pero no logró evitar la golpiza que le provocó la muerte el pasado martes 16 de septiembre en una vivienda del barrio Castilla.

La abuela relató que el niño tenía señales de violencia anteriores al ataque, incluyendo marcas de machete y múltiples moretones en todo su cuerpo. “Tenía más de tres marquitas de eso en cada pierna y en su cuerpecito moretones”, aseguró. Tras la agresión, Nairkel fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Medellín, donde permaneció tres días en estado crítico antes de fallecer.

Fernández también detalló que su hija vivía bajo amenazas constantes por parte de alias ‘Lámpara’. “A ella la tenía amenazada, que si ella volvía para mi casa me mataba a mí y a sus hermanos y a ella y al bebé”, indicó. Esta situación mantenía a la familia en un estado de constante intimidación y miedo, dificultando cualquier intento de buscar ayuda o huir del agresor.

Así fueron los últimos momentos con vida de Nairkel en Medellín

Así fue el hecho que terminó con la vida de Nairkel en Medellín

Las autoridades confirmaron que el agresor fue detenido menos de 36 horas después del ataque, en vía pública del barrio El Chagualo, centro de Medellín. González, de 28 años, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Inicialmente, se le imputaron delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar agravada, que se actualizaron a homicidio agravado tras la muerte del menor. El detenido no aceptó los cargos.

Según la Fiscalía, la agresión comenzó cuando Nairkel se negó a volver a dormir. El agresor lo golpeó severamente, provocándole un trauma craneoencefálico y lesiones en el pecho y abdomen, además de heridas compatibles con ataques con machete. La madre intentó intervenir, pero también fue atacada.

El prontuario de alias ‘Lámpara’ incluye antecedentes por violencia intrafamiliar, estupefacientes, homicidio simple, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, constreñimiento ilegal y extorsión. Además, pertenecía a la estructura criminal Los Mondongueros. Durante los maltratos, amenazaba a la madre con un revólver cada vez que intentaba defender al niño.