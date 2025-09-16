Detalles dolorosos del fallecimiento de niño a manos de su padrastro: "Por estar jugando"

En Medellín se confirmó la muerte de Nairkel, un niño de 4 años que permaneció durante tres días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General, luego de ser víctima de una fuerte agresión por parte de su padrastro. El hecho ocurrió el sábado 13 de septiembre y fue confirmado oficialmente en la tarde del martes 16 del mismo mes por el alcalde Federico Gutiérrez.

Según el relato del mandatario, los hechos se registraron hacia las 7 de la mañana, cuando el hombre llegó a la vivienda y encontró al niño despierto. El padrastro le ordenó que se acostara nuevamente a dormir, pero el pequeño decidió seguir jugando en su cama. Ese gesto infantil desató la furia del hombre, quien reaccionó de manera violenta y terminó golpeándolo brutalmente.

La Fiscalía General de la Nación entregó detalles sobre cómo se produjo el ataque. Según el comunicado oficial, el procesado “habría atacado intempestivamente al niño. Inicialmente, lo levantó de la cama, golpeó y lanzó al piso. Luego le quitó el pantalón y agredió con un machete”. Frente a esta serie de actos, la madre del pequeño intentó defenderlo, pero también fue atacada por el sujeto, conocido con el alias de “Lámpara”, quien además pertenecería a una organización delincuencial.

El ente acusador resaltó que tanto el menor como su madre venían soportando un ciclo de violencia física y emocional constante. El señalado los agredía de manera recurrente y también los intimidaba con armas, amenazándolos de muerte si no obedecían o pedían ayuda.

Muere niño de 4 añitos que recibió golpiza de su padrastro en Medellín /Foto: redes sociales

Las heridas encontradas en el cuerpo del niño

Tras la golpiza, el niño quedó inconsciente y tuvo que ser trasladado al Hospital General de Medellín. Los médicos diagnosticaron graves lesiones en la cabeza, el tórax, la espalda y el pecho, por lo que fue ingresado directamente a la unidad de cuidados intensivos. Durante tres días los especialistas intentaron estabilizarlo, pero la magnitud de los golpes terminó acabando con su vida.

La captura del señalado se produjo pocas horas después de la agresión, y desde entonces quedó bajo disposición de la Fiscalía. En un inicio, el ente acusador lo imputó por homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar agravada. Sin embargo, tras confirmarse la muerte del menor, se anunció que los cargos serían modificados a homicidio agravado.

Durante la audiencia preliminar, el hombre no aceptó responsabilidad alguna. Aun así, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúan las investigaciones. La Fiscalía aseguró que cuenta con pruebas materiales y testimoniales que respaldan los señalamientos, entre ellas los informes médicos y la declaración de la madre del niño.