Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
NIÑO MUERE EN MEDELLIN
SEMANA DE RECESO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Detalles dolorosos del fallecimiento de niño a manos de su padrastro: "Por estar jugando"

Detalles dolorosos del fallecimiento de niño a manos de su padrastro: "Por estar jugando"

La Fiscalía reveló que el niño de 4 años en Medellín murió tras una golpiza de su padrastro porque estaba jugando en su cama. El responsable fue capturado e imputado.

Detalles dolorosos del fallecimiento de Nairkel en Medellín
Detalles dolorosos del fallecimiento de Nairkel en Medellín
/Foto: Policía Nacional / redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 09:44 p. m.