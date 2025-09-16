Joven contrató los servicios de una mujer de 19 años y uno terminó sin vida; todo se supo

El pasado lunes, la ciudad de Ubá, en el estado de Minas Gerais, Brasil, quedó conmocionada por el hallazgo del cuerpo de una joven de 19 años identificado como Ana Clara Garcia Veloso, frente al portón de una vivienda. El responsable del hecho, Jonathan Martins, un hombre de 29 años, confesó que la atacó tras una discusión durante un encuentro pactado previamente.

El cuerpo de la joven fue encontrado envuelto en una sábana, con visibles moretones, lo que encendió las alarmas en la comunidad. Minutos más tarde, la policía confirmó que la víctima se dedicaba a agendar encuentros a través de aplicaciones y que se encontraba de paso por Ubá. Según las primeras indagaciones, había alquilado una suite en casa de una vecina, quien también entregó su testimonio a las autoridades.

De acuerdo con el reporte de la Policía Civil, Martins relató que había acordado pagarle a Ana Clara la suma de 700 reales (alrededor de 130 dólares), pero que en medio del encuentro cambió las condiciones e intentó hacer el pago en cuotas. Esa discusión fue el detonante de la agresión que terminó con la vida de la joven.

El comisario Giovane Rodrigues de Faria Dantas aseguró que el sospechoso mostró una “frialdad desconcertante”. Según el funcionario, tras dejar el cuerpo frente a su casa, Martins siguió su rutina con normalidad y se dirigió a trabajar, como si nada hubiera ocurrido.

Horas antes de perder la vida, Ana Clara escribió a una amiga expresando dudas sobre el encuentro. En los mensajes revelados por medios, la joven decía que sentía miedo, aunque aceptó por la cantidad de dinero ofrecida. En uno de esos textos, incluso advirtió: “Si muero…”. Ese mensaje se convirtió en una evidencia clave dentro del caso.

Apareció sin vida frente a su casa /Foto: redes sociales

La captura de Martins destapó más episodios oscuros. Tras conocerse el crimen, dos mujeres más lo denunciaron. Una de ellas, de 16 años, aseguró haber tenido una relación con él, mientras que otra, de 36, señaló que había sido víctima de acoso cuando rechazó sus propuestas. Estos testimonios han sido anexados al proceso que adelanta la Policía Civil.

Las investigaciones continúan para determinar si existen más víctimas relacionadas con el acusado. Mientras tanto, el hombre permanece bajo custodia judicial en espera de audiencia.