La Kalle  / Noticias  / Joven contrató los servicios de una mujer de 19 años y uno terminó sin vida; todo se supo

Joven contrató los servicios de una mujer de 19 años y uno terminó sin vida; todo se supo

Según la hipótesis, luego de que el hombre contrató a la joven para un encuentro íntimo, habrían sostenido una fuerte discusión.

/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 09:00 p. m.