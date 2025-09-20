Fuerte temblor en Colombia en pleno Día de Amor y Amistad; reporte en redes sociales

Este 20 de septiembre, en pleno Día de Amor y Amistad, un sismo sorprendió a los habitantes de La Gloria, Cesar, y municipios cercanos. Según el último boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento tuvo una magnitud de 3.9 y una profundidad superficial, menor a 30 km.

El epicentro se ubicó en La Gloria, con coordenadas 8.79°, -73.45°, y se sintió en localidades cercanas como Pelaya (26 km), Pailitas (27 km) y Convención en Norte de Santander (38 km). El temblor se registró a las 14:31 hora local, y hasta el momento no se reportan daños materiales ni heridos.

Usuarios en redes sociales compartieron sus experiencias al sentir el sismo, describiendo movimientos breves pero perceptibles en hogares y oficinas. Muchos aprovecharon la plataforma para alertar a familiares y amigos, mientras otros comentaban la coincidencia de que este evento ocurriera en un día de celebración y reuniones.

Aunque la magnitud no representa un riesgo elevado, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las medidas básicas de seguridad en caso de réplicas: alejarse de objetos que puedan caer, ubicarse en zonas seguras dentro de las viviendas y reportar cualquier incidente a las autoridades.

El SGC mantiene el seguimiento del evento y recuerda la importancia de reportar la percepción de sismos a través de sus canales oficiales para mejorar la información sísmica en tiempo real.

Con este registro, los habitantes de Cesar y Norte de Santander se mantienen alertas, pendientes de posibles movimientos menores que puedan presentarse en las próximas horas. La prevención y la información actualizada siguen siendo clave para la seguridad de las comunidades.