Presentadora tiene lapsus con Edward Porras en pleno en vivo: "No pudo"

Durante la emisión del 5 de febrero de 2024, Ana Milena Gutiérrez, la reconocida presentadora de Noticias Caracol, protagonizó un divertido momento junto al periodista Edward Porras, conocido como el 'Ojo de la noche', cuando un pequeño error en la pronunciación del apellido de su compañero, desencadenó risas tanto en el set como en la audiencia

En un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, se pudo apreciar cómo Ana Milena Gutiérrez se encontraba presentando las noticias proporcionadas por Edward Porras, pero un desliz en la pronunciación del apellido del periodista desató un giro inesperado en la transmisión. En lugar de decir "Edward Porras", soltó un cómico "Edward Perras", lo que generó risas contagiosas en el set y entre los espectadores.

La risa de Ana Milena fue tan espontánea que interrumpió la frase, lo que fue aprovechado por Edward Porras, quien respondió con humor: "Ya no pudo, Ana Milena, no importa". Acto seguido, como si el incidente no hubiera ocurrido, continuaron con la transmisión con total naturalidad.

El incidente demostró el espíritu ligero y jovial de la presentadora, resaltando que, incluso en un entorno informativo serio, siempre hay espacio para el humor. Ana Milena Gutiérrez ha logrado destacarse en Noticias Caracol no solo por su profesionalismo, sino también por su autenticidad y sentido del humor.

Este lapsus, lejos de restarle importancia al informativo, humanizó a los presentadores y mostró su lado más genuino. La risa compartida entre Ana Milena Gutiérrez y Edward Porras iluminó el set y se propagó entre los espectadores, recordando la importancia de encontrar momentos de ligereza incluso en circunstancias serias.

En resumen, el incidente resalta la habilidad de Ana Milena para convertir un pequeño error en un momento de entretenimiento que quedará en la memoria de los televidentes. Las reacciones en las redes sociales enfatizan que en las noticias en vivo siempre puede ocurrir algo inesperado, generando un ambiente de complicidad y humor entre los espectadores y los presentadores.

