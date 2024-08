¿Qué pasa con la tumba de Kaleth Morales?; ha sido vandalizada varias veces

A 19 años de su fallecimiento, la memoria de Kaleth Morales sigue viva en el corazón de sus seguidores. Sin embargo, su tumba en el Cementerio Jardines del Eccehomo en Valledupar ha sido objeto de repetidos actos de vandalismo, generando preocupación y tristeza entre su familia y fanáticos.

Este lugar de descanso, que debería ser símbolo de respeto y admiración por el legado del artista, ha sufrido daños significativos en varias ocasiones.

En enero de 2023, la tumba fue vandalizada nuevamente, con baldosas rotas, floreros destrozados y una fotografía de Kaleth dañada. Este no fue un caso aislado, ya que en años anteriores se han registrado incidentes similares.

Miguel Morales, padre del cantante, expresó en redes sociales su indignación, mostrando imágenes de los destrozos y pidiendo respeto por la memoria de su hijo. "No entiendo cómo alguien puede llegar a este punto. Kaleth no merece esto, su legado es de amor y música, no de odio", declaró en un video que se hizo viral.

Publicidad

El 9 de junio de este año, en lo que habría sido el cumpleaños número 40 de Kaleth, su familia y un grupo de fanáticos, conocidos como los Kalethistas, se reunieron en el cementerio para rendirle homenaje. Con flores amarillas, globos y canciones, recordaron al artista en medio de un ambiente de nostalgia y cariño.

Durante el evento,Miguel Moralesagradeció a los seguidores de su hijo por mantener viva su memoria a pesar de los ataques vandálicos que han intentado empañar su legado. “A veces es difícil venir aquí y ver lo que le han hecho a su tumba, pero los Kalethistas siempre demuestran que el amor es más fuerte que cualquier acto de maldad”, comentó emocionado.

Publicidad

La tumba fue restaurada por la familia después de los ataques y, hasta ahora, se mantiene en buenas condiciones. Sin embargo, persiste la preocupación de que estos actos se repitan, poniendo en evidencia la falta de conciencia y respeto hacia un artista que dejó una marca imborrable en la música vallenata.

Para los Kalethistas, la mejor forma de honrar a su ídolo es seguir celebrando su música y recordar el impacto que tuvo en una generación que lo sigue considerando el Rey de la Nueva Ola.

¿Jean Carlos Centeno tuvo romance con hija de Rafael Orozco?