Reconocido actor de 'La mujer en el espejo' fue diagnosticado con cáncer

El reconocido actor y cantante Paulo Quevedo, conocido por su participación en exitosas producciones como la novela 'La mujer en el espejo', se prepara para enfrentar una cirugía de tiroides tras ser diagnosticado con un nódulo cancerígeno.

(Lee también: ¿Guajira y Altafulla son pareja? La exparticipante de El Desafío XX habló de su relación)

La noticia ha generado preocupación entre sus seguidores y el público en general. Quevedo, quien también fue parte de un conocido reality show en otro país, comenzó a notar problemas en su voz mientras se encontraba en la competencia.

Experimentó una 'carraspera' constante en la garganta que le dificultaba cantar y hablar con normalidad. Ante la persistencia de los síntomas, el actor buscó ayuda profesional, lo que lo llevó a someterse a un sonograma.

Los resultados iniciales revelaron la presencia de dos nódulos en sus cuerdas vocales, uno de los cuales presentaba características compatibles con un tumor maligno.

A pesar de la preocupación, y al no tratarse de un diagnóstico final ni representar un riesgo inmediato, Quevedo decidió continuar en el reality show.

Publicidad

Una vez finalizada su participación en el programa, los estudios médicos confirmaron que uno de los nódulos es, en efecto, cancerígeno.

"Lamentablemente, me voy a tener que someter a una cirugía lo antes posible. Pero bueno, ni modo, estas son cosas que nos suceden y tengo que darle seguimiento", expresó el actor, indicando que la operación para extirpar el nódulo en su tiroides se realizaría en los próximos días.

Publicidad

Paulo Quevedo, nacido el 1 de febrero de 1975 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, ha forjado una destacada carrera en la industria del entretenimiento desde finales de la década de los noventa.

Su trayectoria incluye roles en populares telenovelas como 'Doña Bárbara' y 'Amigas y rivales'. En 'La mujer en el espejo', interpretó a Alberto Gutiérrez, compartiendo pantalla con figuras como Paola Rey y Juan Alfonso Baptista.

A pesar de la incertidumbre, el actor se muestra optimista y listo para afrontar este proceso. Espera que esta situación no afecte su carrera a largo plazo y ya tiene planes musicales en mente para retomar sus actividades laborales una vez que se recupere por completo.

"La gente ha sido tan amable, ha contribuido con mucha información, me está ayudando a concluir y a entender en qué momento pudiese yo retomar acciones laborales, después de todo esto, lo ideal sería aprovecharlo. Espero que no afecte mi carrera, vamos a ver el resultado, tengo muchos planes musicales, yo no más estoy apostándole a lo mejor", puntualizó Quevedo.