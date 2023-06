Revelan foto de Karol G y Feid juntos en el inicio de sus carreras; así lucían

La noticia del momento en el mundo de la farándula tiene que ver con la presunta relación amorosa entre Karol G y Feid , un rumor que lleva varios meses, en donde los veían juntos, aparecían señales en sus redes sociales, pero que luego de una foto se ha confirmado.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado, una foto de los dos saliendo de una presentación, agarrados de la mano como pareja, fue tomada como la confirmación de lo que muchos esperaban, incluso esto llegó a provocar que la ex pareja de la cantante, Anuel AA , hiciera burlas hacia la nueva relación, algo que no cayó muy bien en los seguidores del género urbano.

Pues bien, con motivo de este nuevo romance, desempolvaron dos fotos en las que ambos comparten en un estudio musical. Muchos afirman que los colombianos se conocieron en el año 2021 cuando grabaron la canción 'Friki', pero lo cierto es que para muchos esa ocasión fue él inició de su relación, más no cuando se conocieron por primera vez.

Lo cierto es que la foto es la evidencia de que se conocían desde antes, seguramente desde que Feid se dedicaba a componer, ya que él siempre ha contado que su carrera musical estaba ligada a escribir letras para artistas importantes, hasta que decidió lanzarse como cantante.

Publicidad

Posiblemente, esta fotografía tenga que ver con esta labor, ya que él compuso canciones para artistas como Reykon y J Blavin , ambos oriundos de Medellín y amigos de Karol G, por lo que muchos especulan que en ese contexto se habrían conocido por primera vez.

La foto muestra a los dos artistas con una apariencia mucho más joven, en lo que parece una sesión de grabación en un estudio musical, posando como dos amigos que disfrutan un buen momento, una imagen inigualable, teniendo en cuenta que hoy en día son una de las parejas más famosas de la industria de la música.

Te puede interesar: En La Kalle reconocemos a los kallejeros de buen corazón