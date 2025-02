Sean 'Diddy' Combs es trasladado a un hospital en Brooklyn, ¿qué le pasó?

Sean 'Diddy' Combs fue trasladado del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn a un hospital cercano para someterse a estudios médicos, según reportó el portal Page Six. El movimiento del rapero, quien enfrenta graves acusaciones, ocurrió en la noche del 30 de enero, cuando agentes penitenciarios lo llevaron al Hospital de Brooklyn para realizarle una resonancia magnética.

De acuerdo con una fuente citada por el medio, la molestia en la rodilla del artista habría sido la razón detrás del procedimiento. Se indicó que estos problemas comenzaron después de que Combs participara en el maratón de Nueva York. La misma fuente aseguró que la prueba médica fue aprobada debido a las continuas molestias que ha manifestado el productor musical.

El traslado se llevó a cabo en horas de la noche con discreción, presuntamente para evitar atención innecesaria dentro del centro de detención y minimizar especulaciones entre los reclusos y el personal penitenciario. Sin embargo, la estadía de Combs en el hospital no se prolongó, ya que, tras la resonancia magnética, fue devuelto a su celda sin mayores contratiempos.

Un portavoz de la Oficina de Prisiones señaló a The Post que no pueden ofrecer detalles sobre la condición médica de las personas bajo su custodia ni sobre sus traslados, invocando razones de privacidad y seguridad. No obstante, la noticia del traslado del rapero ha despertado interés debido a la gravedad de los cargos que enfrenta.

El caso de Sean 'Diddy' Combs sigue generando controversia. Enfrenta múltiples denuncias de presunto tráfico sexual, entre ellas una acusación por agresión a un menor de 16 años. A pesar de las imputaciones, el artista de 55 años se ha declarado inocente. Sus abogados han insistido en su defensa, asegurando que Combs “nunca ha agredido sexualmente a nadie, ni a adultos ni a menores, ni a hombres ni a mujeres”.

Con el inicio del juicio programado para mayo, la atención mediática sobre el caso sigue en aumento. Por ahora, la defensa del productor continúa argumentando su inocencia mientras enfrenta un proceso legal que podría definir su futuro.

