“Ser cristiana no me limita”: Jessica Cediel responde críticas sobre sus fotos ligeras

Jessica Cediel, una de las personalidades más queridas de Colombia, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que, al instante, desató una avalancha de reacciones.

En la imagen, la presentadora luce un atuendo que resalta su figura, acompañado de tacones altos, lo que provocó elogios por su elegancia y sensualidad, pero también críticas por parte de algunos usuarios que consideraron inapropiada su vestimenta dado que ella se ha declarado públicamente como cristiana.

La publicación, realizada el pasado 18 de noviembre, generó un debate entre seguidores y detractores. Mientras algunos destacaron su autenticidad y confianza , otros la señalaron por mostrar "demasiada piel", cuestionando la coherencia entre su fe y su manera de vestir.

¿Qué respondió Jessica Cediel a sus fanáticos?

Ante este revuelo, Jessica decidió responder a las críticas a través de un video publicado en sus historias de Instagram . En su mensaje, se dirigió a sus seguidores con tranquilidad y firmeza, destacando que no encuentra ninguna contradicción entre sus creencias y su manera de expresarse a través de la moda o las redes sociales.

“Mi gente linda, no sé por qué hay tanto revuelo por una foto. Es una foto bonita, no es vulgar, es sexy. La gente que me conoce sabe cómo soy. Ser cristiana no me limita. Mientras se haga con amor y respeto, está bien. No se peguen de cosas que no tienen que pegarse”, expresó Cediel en el video.

La presentadora agregó que considera importante aprovechar cada etapa de la vida y celebrar el cuerpo con orgullo y gratitud. “No toda la vida vamos a tener este cuerpo ni estar en esta estación de la vida. Si te sientes orgulloso, compártelo con amor y respeto”, afirmó, dejando claro que no piensa permitir que comentarios negativos condicionen su manera de vivir.

La publicación no solo generó controversia, sino que también fue motivo de elogios de muchos seguidores que destacaron su confianza y estilo. “Eres un ejemplo de seguridad”, “Bella por dentro y por fuera”, fueron algunos de los comentarios positivos que se sumaron a la conversación.

Jessica Cediel, quien recientemente regresó a la televisión con su participación en el programa 'La Descarga' del Canal Caracol, sigue siendo un referente en las redes sociales gracias a su autenticidad y compromiso con su audiencia. Su postura frente a las críticas reafirma su enfoque en vivir de manera coherente con sus valores, sin dejar de ser fiel a su esencia.

Con su mensaje, Cediel recordó que la fe no debe ser vista como una barrera, sino como un complemento de la personalidad, en el que el respeto y el amor propio tienen un papel protagónico.

