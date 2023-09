Shakira en el ojo del huracán: enfrenta críticas por supuesto maltrato a empleados en el pasado

La reconocida cantante Shakira se encuentra bajo escrutinio público después de que una exempleada revelara detalles sobre el trato que recibían durante el rodaje de sus videoclips. La denunciante, Cristina Cárdenas, quien fuera figurante en uno de los rodajes de la artista en España, alega que a los postulantes se le exigía permanecer de espaldas a la cantante y no mirarla a los ojos.

La polémica se da tras el lanzamiento de su nuevo éxito musical 'El jefe', que evidentemente son dardos hacia su expareja Gerard Piqué y su exsuegro, en el que dice que las condiciones laborales en las que contratan a sus empleados no son las mejores y no pagan la indemnización. Tras esta letra varias personas quienes al parecer han trabajado en el pasado con la cantante la acusan de, precisamente, no ser la mejor jefa con pésimas condiciones laborales.

Cristina Cárdenas, calificó la situación vivida como "nefasto" y señaló que ser tratada de esta manera resultaba humillante y poco profesional. Estos testimonios se suman a otros incidentes previos que involucran a Shakira y a su relación con el personal que la rodea.

En 2012, un matrimonio que trabajaba como empleados domésticos en la casa de la cantante interpuso demandas contra ella, alegando que habían sido despedidos de manera abrupta después de una discusión por una cena. Según su versión, Shakira los habría despedido con fuertes reproches y sin darles la oportunidad de explicarse.

Este conflicto culminó en tres demandas legales por parte del matrimonio, quienes reclamaban una indemnización de 150.000 euros por los años de servicio prestados. La situación se agravó cuando la pareja afirmó haber recibido amenazas a través de un correo electrónico, lo que les provocó ansiedad y depresión.

Estos recientes testimonios y conflictos anteriores plantean interrogantes sobre la conducta de la cantante hacia su personal. Mientras tanto, Shakira se encuentra en la cúspide de su éxito con su nuevo tema "El jefe", en el que aborda asuntos personales y laborales, incluyendo desavenencias con su ex pareja Gerard Piqué y problemas con empleados en el pasado.

Es crucial recordar que las alegaciones de maltrato y trato injusto hacia los empleados deben ser tomadas en serio y tratadas con la debida diligencia. La artista y su equipo aún no han respondido a estas acusaciones, lo que deja abierta la discusión sobre la relación de Shakira con su personal y la importancia de un trato respetuoso y profesional en el ámbito laboral.

