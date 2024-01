Tatán Mejía reveló detalles sobre el extraño trastorno que padece

El reconocido influencer y deportista colombiano, Tatán Mejía, quien saltó a la fama en el 2007 por su participación en un reality en nuestro país, continúa siendo una figura destacada en la farándula colombiana junto a su pareja, la también participante del programa, Maleja Restrepo.

Con una sólida base de más de 2,3 millones de seguidores en redes sociales, Mejía comparte abiertamente su vida diaria y aspectos íntimos, construyendo una historia de amor basada en la amistad y la compinchería con Maleja, acompañada ahora por sus dos hijas, Guadalupe y Macarena.

Uno de los aspectos más recientes y personales que Tatán Mejía compartió con sus seguidores fue su decisión de someterse a una vasectomía el pasado 20 de enero. Esta revelación, parte de la transparencia que caracteriza a la pareja, generó una amplia respuesta de apoyo por parte de sus fans.

Pero Tatán no se limita a su relación con Maleja. El influencer también compartió con sus seguidores un aspecto menos conocido de su vida, su experiencia con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). A través de sus plataformas digitales, Mejía reveló que ha enfrentado este trastorno a lo largo de toda su vida.

Publicidad

Según la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes en la infancia, a menudo persistiendo hasta la adultez. Este trastorno se caracteriza por dificultades para prestar atención, controlar impulsos y un exceso de actividad.

"Cuando tienes TDAH, tienes que protegerte de ti mismo", expresó Tatán Mejía en un video compartido en su cuenta de Instagram, donde mostró cómo organiza meticulosamente su cocina para evitar pérdidas y confusiones. "Me toca amarrar las candelas, me toca acomodar todo en un solo lugar para no perderlos. Todo debe estar en su lugar y en el lado que es, o si no, se me pierde todo muy fácil, y lo que más pierdo me toca amarrarlo. A uno le toca lidiar con uno mismo", agregó el influencer.

La sinceridad de Tatán Mejía sobre su vida cotidiana y sus desafíos personales continúa generando empatía y admiración entre sus seguidores, consolidándolo como un referente auténtico en el mundo digital y la farándula colombiana.

Publicidad

También puedes ver: ¿Qué hacer en Bogotá? 5 planes baratos en 'EL SEPTIMAZO'