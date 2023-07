Video: Cardi B le da tremendo 'microfonazo' a mujer que le tiró una bebida

Cardi B se volvió tendencia en redes sociales tras ser captada arrojándole el micrófono a una asistente en una sus presentaciones luego de que esta le lanzara una bebida encima; la cantante estadounidense no dudó en defenderse y sus fans la apoyaron.

Los hechos habrían ocurrido en uno de sus conciertos en el Drai’s Beachclub & Nightclub de Las Vegas . Aunque parecía que todos estaban disfrutando del show, de un momento a otro una mujer arremetió contra la artista lanzándole la bebida que tenía en sus manos.

Inmediatamente, la rapera y también compositora, lanzó el micrófono alcanzando a golpear a la mujer en uno de sus brazos, quien fue retirada del lugar por el equipo de seguridad.

A pesar del mal rato, la artista continúo con su presentación; sin embargo, tras la viralización de las imágenes, muchos salieron a criticarla, pues según ellos, se notó el playback. Otros salieron a defenderla.

"Lo bueno que nunca paro de cantar eso si es darlo todo", "mano respeten a los artistas. Tan fácil que es disfrutar un concierto sin joder", "lo mejor de todo es que tuvo excelente puntería", son algunos de los comentarios en redes sociales.

La música de Cardi B se caracteriza por sus letras explícitas, su actitud feroz y su confianza en la interpretación. Lanzó su álbum debut, "Invasion of Privacy", en 2018, que recibió elogios de la crítica y éxito comercial, y le valió un premio Grammy al Mejor Álbum de Rap. Algunas de sus otras canciones populares incluyen "I Like It", "Money", "WAP" (con Megan Thee Stallion) y "Please Me" (con Bruno Mars).

Además de su carrera musical, Cardi B ha estado involucrada en diversos proyectos empresariales y ha realizado múltiples colaboraciones y endosos. También ha sido una defensora activa de temas sociales y políticos, utilizando su plataforma para abordar temas como los derechos de las mujeres, la desigualdad racial y la política.