VIDEO: Primer beso público entre Nodal y Ángela Aguilar desata euforia

Tras el anuncio del nuevo romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilarlas redes sociales se han paralizado luego de que la cantante confesara al portal ¡Hola! USA que decidieron darle continuidad a la historia de amor.

Nodal por su parte tras la polémica ruptura con su expareja Cazzu, madre de su hija, dejó a más de uno intrigado por los verdaderos motivos de este final tan inesperado y las especulaciones de un supuesto engaño se abrieron paso tras la confesión de la cantante mexicana.

Luego de varias confesiones Nodal dejó claro que esta es una nueva etapa con Ángela y que no le fue infiel a su expareja, la cantante argentina Cazzu.

"Oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Por respeto a mi ex pareja, a mi hija y a mi pareja, quería salir a decirles y aclararles (..) Julieta es una persona que amo y que siempre tendrá mi respeto (...) Me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una persona que amo", fue una de las frases que destacó en su publicación, dejando muy en claro que efectivamente en el pasado no pudieron intentando y que ahora es su nueva oportunidad.

Así fue el primer beso en público de Nodal y Ángela Aguilar

El pasado 11 de junio en Ciudad de México, Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron a su público con una inesperada muestra de amor durante una de sus presentaciones, donde no les importó los comentarios ni los rumores.

Los dos artistas han mostrado que no habrá ningún obstáculo en el nuevo comienzo de su relación amorosa y han dejado a más de uno boquiabierto tras tantas confesiones que han dado a sus fanáticos.

En el video del romántico beso se muestra a la pareja muy feliz y convencida de su decisión. En el escenario estaban interpretando la canción 'Dime cómo quieres', pero al finalizar Christian Nodal tomó a Ángela y la besó, finalizando con un profundo "Te amo" dejando al publico atónito.

