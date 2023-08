Video: Yina Calderón Revela un Pasado con Nico Hernández; "Me lo chupé"

El mundo del entretenimiento y las redes sociales nunca dejan de sorprender y esta vez la influencer Yina Calderón abrió una ventana a su pasado al hablar de una supuesta cercanía que había tenido con el joven cantante de música popular, Nico Hernández.

Las declaraciones de Calderón generan revuelo en las redes y dejan a muchos intrigados sobre el vínculo entre ambos.

Nico Hernández se ha convertido en una figura destacada en la música popular en Colombia, y con su estilo único que fusiona elementos de la música regional mexicana con otros géneros como la bachata y el vallenato, ha logrado cautivar a una audiencia cada vez más amplia. Su talento lo llevó ser reconocido en todo el país y además a colaborar con artistas de renombre como Pipe Bueno y Jessi Uribe, consolidando su lugar en la escena musical.

Pero, además de su éxito musical, la vida sentimental de Nico Hernández también ha sido objeto de interés; pues el cantante ha compartido su relación amorosa actual en sus redes sociales, mostrando su felicidad junto a su pareja. Sin embargo, una declaración sorprendente de la influencer Yina Calderón sacude las redes, al insinuar que habría tenido un pasado con el artista.

La pregunta directa sobre si fue novia de Nico Hernández fue planteada por seguidores a Yina Calderón en su cuenta de Instagram. Su respuesta fue enfática, pero también añadió detalles picantes y desconcertantes.

Calderón admitió: "No, no. Salimos dos veces. Una vez por allá a tierra caliente y yo le di los picos. Yo me lo chupé, lo acepto, pero en ese momento el chico como que estaba separado de su novia".

"Ahorita tiene mujer y todo. Pero sí, alguna vez le di los picos", agregó Yina a su respuesta en redes sociales y con la que desata toda serie de reacciones y comentarios.

Estas revelaciones han generado una mezcla de sorpresa, risas y especulación entre los seguidores de ambos personajes. La influencer no solo habló del pasado, sino que también elogió a Nico Hernández, calificándolo como una persona talentosa y de buen corazón.

El mundo de la farándula siempre está lleno de sorpresas y anécdotas curiosas, y esta vez, la confesión de Yina Calderón sobre su "cuento" con Nico Hernández añade una nueva capa de interés a la vida de estos dos jóvenes influyentes. Las redes sociales están zumbando con reacciones y especulaciones sobre esta revelación inesperada.

