Viralizan video en el que Shakira se estaría dando un apasionado beso con Lewis Hamilton

Shakira ha pasado de estar alejada de los medios y la farándula, a ser una de las mujeres más perseguidas por los paparazzis, pues frente a su separación y el nuevo estilo de vida que lleva, muchos fanáticos se interesan por conocer mayores datos de su intimidad. Es por esto que, se ha filtrado cierta información, la cual presume que la mujer estaría iniciando una nueva relación con Lewis Hamilton.

Luego de un largo periodo en el que la cantante colombiana ha estado superando el proceso de su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, se descubrió que había estado visitando a nuevas personas y recreando grandes lazos de amistad con celebridades internacionales. Una de estas es Lewis Hamilton , un famoso piloto de automovilismo que ha participado en la fórmula 1, y desde allí no han cesado los rumores.

Han asegurado que la pareja comparte una relación íntima, a pesar de que no está comprobado que tengan un noviazgo, muchas personas les han brindado todo su apoyo de forma incondicional, pues expresan que Shakira merece volver a sentir el amor de cerca. Sin embargo, recientemente se filtró un video en el que aseguran que Lewis está dándole un tierno beso a la barranquillera.

A pesar de que no pueden verse sus rostros y la calidad del video no es la mejor, muchos aseguran que se trata de la pareja, esto debido a que el pasado 9 de julio, Shakira asistió a la Semana de la moda y se ubicó en un palco de Montmeló, en el que presuntamente no ocultaba el amor, ni la atracción que sentía por el hombre. Finalmente, existen quienes suponen que todo se trata de un montaje y el video es irreal.

