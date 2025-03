Will Smith ya tiene su propia calle en Filadelfia; así fue el homenaje en su ciudad natal

Filadelfia, la ciudad que vio nacer a Will Smith , decidió rendir homenaje a su hijo pródigo con el nombramiento de una calle en su honor. Desde ahora, una sección de la calle 59 en el vecindario de West Philadelphia llevará el nombre de 'Will Smith Way', en reconocimiento a la trayectoria y el impacto cultural del actor y músico.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el pasado 26 de marzo y contó con la presencia del propio Will Smith , acompañado por su madre, Caroline Bright, y la alcaldesa de Filadelfia, Cherelle L. Parker.

Durante el evento, el protagonista de El Príncipe del Rap expresó su emoción y gratitud por el reconocimiento, recordando los valores que le inculcó la ciudad y que lo acompañó a lo largo de su carrera.

"Filadelfia es donde aprendí el significado del esfuerzo , la dedicación y la importancia de la educación. Esta ciudad me formó y me dio las bases para todo lo que he logrado en mi vida", declaró el actor y rapero ante los asistentes.

La designación de la calle se suma a otros homenajes que Filadelfia dedicó a Will Smith en el pasado. En 2019, el artista londinense Richard Wilson pintó un mural con su imagen cerca de Overbrook High School, la escuela a la que asistió. En aquella ocasión, Will Smith también se mostró conmovido por el tributo, destacando su amor por la ciudad que lo vio crecer.

El reconocimiento a Will Smith se debe no solo a su destacada trayectoria en la industria del entretenimiento, sino también a su impacto en la cultura popular.

Will Smith inició su carrera en la música a finales de la década de los 80 como parte del dúo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, con el que ganó el primer premio Grammy en la categoría de rap en 1989. Su éxito musical lo catapultó a la televisión con la icónica serie El Príncipe del Rap, que se estrenó en 1990 y se convirtió en un fenómeno global.

La serie, basada en la propia experiencia de Will Smith, narraba la historia de un joven de Filadelfia que es enviado a vivir con sus tíos adinerados en Bel-Air.

Con su humor y carisma, la producción no solo consolidó a Will Smith como un actor de renombre, sino que también abordó temas sociales como el racismo, la identidad y la familia, ganándose un lugar especial en la memoria de varias generaciones.

Tras el éxito de la serie , Smith se convirtió en una de las estrellas más taquilleras de Hollywood , protagonizando películas icónicas como Día de la Independencia (1996), Hombres de Negro (1997), En busca de la felicidad (2006) y Ali (2001), esta última le valió una nominación al Óscar .

Este reconocimiento llega en un momento clave para la carrera del artista, quien también aprovechó la ceremonia para anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum, Based on a True Story, su primer proyecto musical en dos décadas.

Con este homenaje, Filadelfia reafirma su conexión con una de sus figuras más icónicas y refuerza el legado de Will Smith como uno de los representantes más influyentes de la ciudad en la industria del entretenimiento.

