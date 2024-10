Yeison Jiménez casi pierde la vida por meterse con una mujer ‘equivocada’

El reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, famoso por éxitos como Aventurero y Maldita traga, reveló recientemente una experiencia que casi le cuesta la vida. En medio de su participación en un pódcast, el artista confesó una mala decisión que tomó cuando tenía alrededor de 25 años, la cual lo puso en una situación peligrosa.

Yeison Jiménez se ha convertido en uno de los referentes más importantes de la música popular en Colombia. Su talento, carisma y letras que conectan con el público lo han llevado a conquistar no solo las listas de éxitos, sino también a consolidarse como una de las voces más destacadas del género. Pero detrás de ese éxito, hay historias que pocos conocen, y una de ellas fue revelada recientemente en su pódcast.

La confesión de Yeison Jiménez con una mujer equivocada

Hace poco, Yeison Jiménez incursionó en el mundo de los pódcast con el lanzamiento de Camino al Éxito, un espacio donde comparte conversaciones con personalidades famosas, explorando aspectos personales y profesionales de sus vidas. Una de sus primeras invitadas fue la presentadora santandereana Laura Acuña, quien, durante la charla, también escuchó una de las confesiones más impactantes del cantante.

¿Yeison Jiménez, humillado? /Foto: YouTube

En el transcurso de la conversación, Yeison Jiménez relató una de las anécdotas más peligrosas de su vida. "Solo hay una cosa de la que me arrepiento y no he dicho en ninguna parte del mundo. Un día tomé una mala decisión y por esa decisión casi resulto muerto, sin necesidad de absolutamente nada", confesó el intérprete de Aventurero.

Yeison Jiménez, que en ese entonces tenía alrededor de 25 años, compartió cómo conoció a una mujer que le aseguró que estaba soltera, pero la realidad era otra. “Lo que pasa es que tú no sabes por qué hay mujeres que te dicen que son solteras y... ahh. Yo te digo una cosa: ir a buscar la mujer de otro no me trama”, explicó.

El cantante también aclaró que la situación ocurrió entre el 2015 y 2016, y que, aunque fue un "cuento muy corto", estuvo a punto de costarle la vida. “Fue un cuento muy feo, de hecho, ni de cama”, agregó el cantante, dejando en claro que la situación no fue más allá, pero que las consecuencias pudieron haber sido fatales.

Un momento difícil en su vida

Esta revelación dejó a muchos sorprendidos, ya que el cantante siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Sin embargo, este espacio le ha permitido mostrar una faceta más íntima de su vida, abordando momentos que lo marcaron profundamente.

Yeison Jiménez sigue siendo un referente en la música y ahora, con su incursión en el pódcast, también busca inspirar a otros a través de historias de éxito y momentos difíciles. Su sinceridad al compartir una experiencia tan delicada demuestra su deseo de ser auténtico con su público.

Camino al Éxito promete convertirse en una ventana hacia la vida de las celebridades colombianas, con anécdotas y confesiones que, como la de Yeison Jiménez, revelan el lado más humano de quienes están acostumbrados a los reflectores.

